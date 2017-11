SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeitende. www.abb.com (27.11.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Independent Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).Übertriebene Prognosen - anhaltend positives Auftragswachstum und Verbesserung der operativen EBITA-Marge um 60 Bp im Jahr 2018 - Schwierigkeiten dürften sich weiter abschwächen: Nach den soliden Q3 17-Ergebnisse habe Spiliopoulos folgende Punkte in sein Modell aufgenommen: 1) Verbessertes Wachstum der Basisaufträge, 2) leicht schnellere Margenverbesserung in den Bereichen EP und RM, 3) Einbezug der Übernahme von GE IS per Mitte 2018, 4) Devisenkassakurse. Insgesamt habe Spiliopoulos somit seine Prognose für das operative EPS in den Jahren 2017E/18E/19E/20E um 0%/2,7%/5,5%5,6% korrigiert.Einfachere Vergleichsbasis bei den Basisaufträgen Anfang 2018: Während für das Q4 17E eine schwierige Vergleichsbasis bestehe (+2%), sei sie für das Q1 18E viel günstiger (-7%).Die Konjunkturverbesserung werde wegen der niedrigeren Kostenbasis zu einer Beschleunigung des Auftragswachstums sowie des Umsatzwachstums führen und die Rentabilität ankurbeln. Somit seien die Voraussetzungen für eine solide Erholung im Jahr 2018 gegeben.Börsenplätze ABB-Aktie:Xetra-Aktienkurs ABB-Aktie:21,36 EUR -0,37% (27.11.2017, 09:39)