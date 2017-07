SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) (www.abb.com) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Energie und Automation. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 135.000 Mitarbeitende. (20.07.2017/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen an seinem bsiherigen Anlagevotum für die Aktie des Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) fest.Die Q2-Zahlen seien im Großen und Ganzen im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, hätten aber v.a. ergebnisseitig den Marktkonsens verfehlt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Einen konkreten Ausblick für 2017 habe der Schweizer Konzern nach wie vor nicht veröffentlicht, bezeichne 2017 jedoch weiterhin als Übergangsjahr. ABB komme beim Konzerumbau voran. Diermeier halte an seinen Prognosen fest. Das Aktienrückkaufprogramm sollte die Kursentwicklung stützen.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die ABB-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 25 CHF bestätigt. (Analyse vom 20.07.2017)XETRA-Aktienkurs ABB-Aktie:20,965 EUR -3,72% (20.07.2017, 15:31)