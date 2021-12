Der Kuwait-Dinar (KWD)

Das Britische Pfund Sterling (GBP) ist die Währung des Vereinigten Königreiches, der Isle of Man und der Kanalinseln. Das Land verzeichnet weltweit das sechs größte Bruttoinlandsprodukt. Somit zählt es wirtschaftlich zu den stärksten Ländern Europas. Außerdem besitzt das Land Ressourcen an Erdgas und Erdöl. 1 GBP liegt bei 1,18 Euro, 1,33 US-Dollar und 1,23 Schweizer Franken.



Das Falklandinsel Pfund ist die Währung der Inselgruppe im Südatlantik. Die Wirtschaft lebt von Tourismus, sowie der kommerziellen Fischerei. Dadurch profitieren die Versorgung der Fischereiindustrie und der Landwirtschaft gleichermaßen. Der Wechselkurs liegt bei 1,18 Euro, 1,33 USD und 1,23 CHF.



Die Wirtschaft Gibraltars wird vorwiegend vom Tourismus geprägt. Weitere Wirtschaftssektoren des Landes sind zudem der Schiffbau, der Telekommunikationsbereich und auch die Online Casinos. Diese Faktoren stärken das Gibraltar Pfund. Der Wechselkurs für 1 GIP liegt bei 1,18 Euro, 1,33 USD und 1,23 Schweizer Franken.



Hauptindustriezweige von St. Helena sind der große Fischfang und die Fischverarbeitung. Somit macht der Export des Landes von Fisch etwa 60 % des Exportvolumens aus. Als Folge ist auch der Wechselkurs der Währung des Landes stark und stabil und liegt bei 1,17 Euro, 1,33 US-Dollar und 1,22 Schweizer Franken für 1 SHP.



Erfüllt ein Land bestimmte Kriterien, entsteht eine starke und stabile Währung. Ein hohes Bruttoinlandsprodukt ist wichtig, genauso wie eine niedrige Arbeitslosigkeit im Land. Auch ein effektives Finanzsystem gehört dazu. Wenn noch die Inflationsrate niedrig ist, ist das Land wirtschaftlich gut aufgestellt. Damit ist die Währung stabil und stark gegenüber anderen ausländischen Währungen. (01.12.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Besitzt ein Land eine starke und gesunde Wirtschaft, dann hat es eine stabile Währung. Dazu wird ein effektives Finanzsystem benötigt. Darüber hinaus sollte das Land auch eine geringe Inflation aufweisen und eine gute Wirtschaftspolitik haben.

Der Kuwait-Dinar (KWD)

Kuwaits Staatseinnahmen bestehen zu 80 % aus der Ölindustrie. Außerdem gibt es im Land Steuerbefreiung und eine sehr geringe Arbeitslosigkeit. Das führt zu einem starken und stabilen Währungskurs. Der kuwaitische Dinar wird in 1000 Einheiten unterteilt. Dazu liegt der Wechselkurs sehr hoch. Man erhält für 1 KWD 2,72 Euro, 3,30 US-Dollar und 2,57 CHF. Deshalb ist der Dinar im Wechselkurs sehr stark. Somit ist er das wertvollste Geld der Welt.

Bahrainischer Dinar (BD)

Bahrain ist ein sehr wohlhabendes Land. Die Wirtschaft wird hier von Öl- und Aluminium-exportierenden Industriezweigen dominiert. Das Bruttosozialprodukt wird aus dem Dienstleistungsbereich mit Öl und Gas erwirtschaftet. Das Land hat eine sehr geringe Inflationsrate. Darüber hinaus verzeichnet es ein sehr hohes Bruttoinlandsprodukt und liegt infolge dessen weit über den europäischen Ländern. Somit ergibt sich ein stabiler und starker Wechselkurs. 1 BD wird gegen 2,34 Euro, 2,65 US-Dollar und 2,44 Schweizer Franken umgetauscht.

Jordanischer Dinar (JOD)

Der jordanische Dinar wird durch den stabilen Umlauf der Devisenreserven des Landes in der Zentralbank gestärkt. Somit ist der Jordanische Dinar stark im Wechselkurs und sehr stabil. 1 JOD tauscht man gegen 1,25 Euro um. 1 US-Dollar liegt bei 0,709 JOD und 1 Schweizer Franken bei 0,7658 JOD.