Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 105 MWp.



Über 95% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 85 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (19.04.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarparkbertreibers 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) unter die Lupe.Im Pandemiejahr 2020 habe 7C Solarparken die Robustheit des Geschäftsmodells eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Erwartungsgemäß sei das Unternehmen von negativen Corona-Auswirkungen (etwa in Form von negativen Strompreisen am Spotmarkt) nur marginal berührt worden. So hätten die Erlöse, vor allem dank des Portfolioausbaus von 190 auf 256 MWp und der damit einhergehenden höheren Stromproduktion, um 17,4% auf 50,6 Mio. Euro gesteigert werden können. Das EBITDA-Wachstum sei mit 12,5% leicht unterproportional gewesen, trotzdem habe die ursprüngliche Prognose (36 Mio. Euro) mit 42,9 Mio. Euro wie üblich deutlich übertroffen werden können. Höhere Abschreibungen, Zinsen und Steuern hätten unter dem Strich aber zu einem Gewinnrückgang von 7,9 auf 5,2 Mio. Euro geführt. Das Management achte aber insbesondere auf den Cashflow je Aktie (CFPS), der von 0,55 auf 0,57 Euro gestiegen sei, und habe eine unveränderte Dividende von 0,11 Euro in Aussicht gestellt.Für 2021 falle die Prognose mal wieder gewohnt vorsichtig aus. Wie schon im letzten Frühjahr werde wieder ein EBITDA in etwa auf Vorjahresniveau prognostiziert, das seien in diesem Fall 42,5 Mio. Euro. Während im letzten Jahr die Sonneneinstrahlung überdurchschnittlich gut gewesen sei, habe das schlechte Wetter in Q1 nach Unternehmensangaben 1 Mio. Euro bereits weniger EBITDA eingebracht. Der CFPS solle daher auf 0,50 Euro fallen. Wie immer dürften die Werte die Untergrenze für das Jahr abstecken.7C Solarparken bleibt ein klassischer Value-Titel, der mit der aktuellen Konsolidierung wieder attraktive Einstiegschancen bietet, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 6,00 Euro. (Ausgabe 14 vom 17.04.2021)Börsenplätze 7C Solarparken-Aktie:Xetra-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:4,205 EUR +5,12% (19.04.2021, 12:04)