Tradegate-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:

3,24 EUR -0,31% (13.09.2019, 09:43)



ISIN 7C Solarparken-Aktie:

DE000A11QW68



WKN 7C Solarparken-Aktie:

A11QW6



Ticker-Symbol 7C Solarparken-Aktie:

HRPK



Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 187 MWp.



Über 95% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Belgien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ungefahr 125 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (13.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) unter die Lupe.Die Murphy&Spitz Green Capital AG sei eine gelistete Holding, die sich mit ihren operativen Töchtern auf Finanzdienstleistungen für ethisch-ökologische Geldanlagen und die Produktion regenerativer Energie konzentriere. Im Portfolio würden sich auch Solarparks befinden. Das habe wohl Steven De Proost, CEO von Vorstandswoche-Altfavorit 7C Solarparken, angelockt. 7C habe sich mit mehr als 10% bei Murphy&Spitz eingekauft. Auf der jüngsten Hauptversammlung habe sich De Proost in den Aufsichtsrat der Gesellschaft wählen lassen wollen. Am Know-how von De Proost habe das Team um CEO Andrew Murphy aber kein Interesse. Der Antrag von 7C Solarparken sei gescheitert. Seitdem würden übrigens Aktien von Murphy&Spitz im Markt über Warburg angeboten.Nachdem die Aktie von Murphy&Spitz dank der Käufe von 7C zuletzt gut gelaufen ist, raten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" hier nun Kasse zu machen. (Analyse vom 13.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:3,24 EUR +0,31% (13.09.2019, 09:02)