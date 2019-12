Tradegate-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:

Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 105 MWp.



Über 95% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 85 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (16.12.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarparkbertreibers 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) unter die Lupe.7C Solarparken habe den neuen Strategieplan bis 2022 vorgestellt. Kurzfristig werde sich das Unternehmen schwerpunktmäßig auf die Optimierung des deutlich, auf 190 MWp, ausgebauten Solarpark-Portfolios fokussieren (hinzu kämen 77 MWp in der Betriebsführung für Dritte). Davon unabhängig werde aber am Ziel, den Bestand bis Ende 2020 auf 220 MWp auszubauen, festgehalten - das Wachstum solle vor allem aus der eigenen Projektpipeline kommen. Die Optimierung von Bestandsanlagen zähle zu den Kernkompetenzen von 7C und verspreche eine weitere Verbesserung der Rendite. Vermutlich habe das Management dabei auch schon ein neues Portfolio im Blick. Denn das Unternehmen habe ein Übernahmeangebot für einen größeren Fonds aus dem Sektor abgegeben, der bislang eine Underperformance und technische Risiken aufweise.Die Übernahme wäre ein weiterer Schritt auf dem Weg zum mittelfristigen Ziel einer Portfoliogröße von 500 MWp (Eigenbestand + Betriebsführung). Eigentlich sollte die Marke bis 2025 erreicht werden, mit dem neuen Strategieplan habe das Management das Datum aber deutlich, auf Ende 2022, vorgezogen. Dafür sollten weitere 44 Mio. Euro investiert werden, von denen 30 Mio. Euro über Aktienemissionen oder Sacheinlagen und 14 Mio. Euro aus alternativen Finanzierungsquellen aufgebracht werden sollten. Wie bislang sei davon auszugehen, dass der Vorstand das Kapital wertsteigernd einsetze.Das vorgezogene Wachstumsziel werten die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" als sehr positiv, die 7C Solarparken-Aktie ist damit wieder ein Kauf in Konsolidierungsphasen. Das Kursziel laute 3,60 Euro. (Ausgabe 49 vom 14.12.2019)