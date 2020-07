Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

211,00 EUR -0,71% (07.07.2020, 11:25)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

211,00 EUR -0,50% (07.07.2020, 11:11)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

240,28 USD +2,94% (06.07.2020, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (07.07.2020/ac/a/n)







Berlin (www.aktiencheck.de) - 75 Prozent der deutschen Internetnutzer sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie verstärkt in den Sozialen Medien unterwegs, so Kryptoszene.de-Analyst Raphael Lulay.Wie aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervorgehe, komme dies vor allen Dingen dem Facebook-Konzern (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) zugute. So seien die drei mit Abstand meistgenutzten Dienste WhatsApp, Facebook sowie Instagram Teil des Unternehmens mit Sitz in Menlo Park.Bei den 16-29-Jährigen sei der Anteil derer, die mehr Zeit in den Sozialen Medien verbringen würden, am größten. Hier würden 86 Prozent angeben, dass die Corona-Krise dem Medienkonsum einen Schub verpasst habe. Doch selbst bei den 50-64-Jährigen würden 74 Prozent verstärkt Social-Media-Plattformen nutzen.Unmittelbar nach den verhängten Ausgangsbeschränkungen im März seien die Facebook-Nutzerzahlen um knapp eine Million nach oben geklettert. In besagtem Monat seien 38,35 Millionen Deutsche auf der Plattform aktiv gewesen, in dem Vormonat seien es hingegen 37,43 Millionen gewesen. Die Google-Nachfrage nach den Wertpapieren des Konzerns habe indes ein Jahreshoch erreicht. Derzeit notiere der Google-Trend-Score für "Facebook Aktien" auf 94, wobei ein Wert von 100 für die größtmögliche Nachfrage stehe.Unterdessen würden die Facebook Aktien sogar höher notieren, als vor dem Börsencrash am 19. Februar. Seither schlage der Zugewinn mit 4,5 Prozent zu Buche. Die Indices DAX und Dow Jones hätten im selben Zeitraum 7,7 bzw. 10,8 Prozent an Punktestand eingebüßt. Dass nicht jedes Unternehmen im Bereich Social Media von der Corona-Krise profitiere, zeige derweil ein Blick auf Twitter: hier sei der Börsenwert seit dem 19. Februar um bis zu 19,9 Prozent eingestürzt.