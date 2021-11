Solar Ash

Chorus

Spellforce 3: Reforced

Für die Freunde des Fantasy-RPG wird das Echtzeitstrategie-Spiel Spellforce 3 die Fortsetzung der bekannten Reihe sein, die nun auch auf der PS5 ihr Zuhause haben wird. Ab dem 7. Dezember kommt das Spiel von Entwickler Grimlore Games in den Handel und nimmt damit das Weihnachtsgeschäft noch mit. Zeitgleich werden auch die beiden Erweiterungen Soul Harvest und Fallen God veröffentlicht. Der Spielspaß sollte somit viele Stunden Fantasy-Vergnügen im Stile der mittelalterlichen Fantasy-Sagas Der Herr der Ringe oder Game of Thrones versprechen.



Spellforce 3 funktioniert als Prequel und spielt etwa 500 Jahre vor dem ersten Teil der Reihe. Damit können Spieler teilweise auf Geschehnisse der bereits veröffentlichten Spiele hinspielen, was einige wehmütige Erlebnisse gewiss macht. Der Magier Isamo Tahar hat einen Bürgerkrieg begonnen, um für die Rechte der Magier zu kämpfen. Sein Kind lehnte sich gegen ihn auf und wurde zum Tode verurteilt, allerdings von General Sentenza Noria gerettet und der königlichen Armee zugeteilt. Die Magierrebellion endete mit dem Tod Isamo Tahars, aber schreckliche Ereignisse kündigen an, dass das Ende der Lage noch nicht gekommen ist.



Five Nights At Freddy’s: Security Breach

Mit Five Nights At Freddy’s ist Scott Cawthon ein Action-Adventure gelungen, dass gruselige Erlebnisse mit sich bringt. Das Horror-Spiel ist inzwischen das zehnte der Reihe und hat sich eine solide Fangemeinde erarbeitet. Diese musste einige Verzögerungen der Veröffentlichung erdulden, aber das lange Warten hat nun am 16. Dezember 2021 ein Ende.



Das klassische Survival-Gameplay richtet sich diesmal wieder an Pizza-Liebhaber, denn in einem gigantischen Pizzeria-Komplex wird der Held unserer Geschichte von gefährlichen Monstern bedroht, die allerdings im ersten Moment nicht besonders gefährlich wirken. Den Ausweg zu finden, ist das Hauptziel des Spiels und dabei darf sich niemand von den Jägern fangen lassen, da dies dann den Tod bedeuten würde. Hilfe bekommt der Held von einer Nachtwächterin, die in diesem Gebäude angestellt ist und für Sicherheit sorgen soll. Eine insgesamt schwierige Mission, die von den Liebhabern des Spiels sicherlich am Ende genauso geliebt werden wird wie die Vorgängertitel.



Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

Das Spiel dreht sich um die Elfe Deedlit, mit der Ihr ein Schloss erkundet, in dem es von feindlichen Horden und Bossen nur so wimmelt. Mit immer neuen Waffen kämpft sich die Elfe durch die verschiedenen Level und schon nach kurzweiligen fünf Stunden Spielspaß ist das ganze Spiel durchgespielt. In der Kürze liegt in diesem Fall die Würze. Da das Spiel auf nahezu alle unnötigen Zusatzereignisse verzichtet, kommt der Spieler in einen rasanten Flow und gerät in eine Art Rausch, in dem das Spiel durchgespielt werden kann.



Das ganze Spektakel ist eigentlich einer japanischen Animeserie zugehörig und wurde auch unter Aufsicht des Serienvaters Ryo Mizuno erstellt. Zwar hat das Spiel sehr wenige Anknüpfungspunkte zu der Serie, aber einige emotionale Momente sind für die echten Fans mit dabei. Das Spiel wird am 16. Dezember veröffentlicht und richtet sich an die Spielzeiten, wenn einmal nicht der ganze Tag erübrigt werden kann, sondern nur ein kurzer Feierabend zur Verfügung steht.



Fazit: Titel für PS5 immer stärker im Kommen

Beim Angebot für die PlayStation 5 kommt mit großen Schritten immer mehr auf die Spieler zu. Zwar werden die meisten neuen Spiele parallel auch noch für die PS4 konzipiert, aber der Anteil an verfügbaren Spielen steigt Monat für Monat und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann die PS5 den Spitzenplatz übernehmen kann. Bis zum Weihnachtsfest gibt es jedenfalls für fast alle Gamer noch etwas Interessantes zum Spielen. (24.11.2021/ac/a/m)









