Den richtigen Termin für die Hauptversammlung wählen

Die Einhaltung der Frist als oberstes Gebot

Die Inhalte der Einladung zur Hauptversammlung

Firmierung

Sitz der AG

Datum, Uhrzeit und Ort der Hauptversammlung

Tagesordnung

Bei der Ortsangabe ist nicht nur die Adresse zu nennen. Es muss die genaue Angabe über den Versammlungsraum zu finden sein. Wird eine besonders hitzige Jahreshauptversammlung erwartet, kann die Buchung von Ausweichräumlichkeiten ratsam sein. Das gilt insbesondere dann, wenn mit Zwischenfällen zu rechnen ist. Aber auch bei alternativen Tagungszimmern ist Umsicht geboten. Sie müssen unter der gleichen Anschrift zu finden sein. Ein kompletter Location-Wechsel ist nicht zumutbar.



Innerhalb des Tagesordnungsplanes sind alle Themen aufzuschlüsseln, über die in der Hauptversammlung beschlossen werden soll.



Börsennotierte Gesellschaften müssen in der Einladung weitere Informationen veröffentlichen. Sie müssen detailliert aufzeigen, welche Voraussetzungen die Aktionäre erfüllen müssen, damit sie überhaupt an der Versammlung teilnehmen können. Auch die Grundlagen für die Ausübung des Stimmrechts sind erklärungsbedürftig. Alle Rechte der Aktionäre werden schriftlich offengelegt. Lässt sich ein Aktionär vertreten, dann kann er eine Stimmvollmacht ausstellen.



Die notwendigen Formulare sind in der Einladung zu aufzuzählen. Zeitgleich muss der Aktionär aus dem Schreiben erfahren, wie er seinen Vertreter auf elektronischem Weg bekannt geben kann. Die alternative Stimmabgabe online oder per Post wird ebenfalls geschildert. Schlussendlich muss noch die Internetadresse der AG angegeben, auf der die Informationen zur Hauptversammlung publiziert sind. Dadurch erhält der Aktionär einen elektronischen Zugang zu den wichtigsten Daten und Fakten.



Bekanntmachung im Bundesanzeiger

Die Hauptversammlung ist im elektronischen Bundesanzeiger öffentlich zu machen. Bedauerlicherweise kam es in der Vergangenheit vereinzelt zu Fehlern bei den Veröffentlichungen. Die Ausmerzung nimmt teilweise etwas Zeit in Anspruch, deshalb raten Experten, die Fristen der Einberufung nicht auszureizen. Wird etwas Spielraum gewährt, dann ist auch Gelegenheit für Korrekturen.



Im Bundesanzeiger werden die gleichen Informationen veröffentlicht, wie in der Einladung zur Hauptversammlung. Hierbei ist § 121 Abs. 3 AktG die gesetzliche Grundlage. Außerdem lassen große Aktiengesellschaften, die auch an der Börse notiert werden, die Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sowie die Anzahl aller eigenen Aktien publizieren.



Wird auf der Jahreshauptversammlung ein neuer Aufsichtsrat gewählt, werden die gesetzlichen Vorschriften der Aufsichtsratsbildung im Bundesanzeiger aufgelistet. Ist die Hauptversammlung an die Wahlvorschläge gebunden, ist dies ebenfalls anzugeben.



Auf der Hauptversammlung werden wichtige Entscheidungen getroffen. Sollen dort Beschlüsse zur Satzungsänderung oder über einen Vertrag fallen, dann sind die Inhalte vorab bekannt zu geben.



Des Weiteren werden im elektronischen Bundesanzeiger folgende Informationen veröffentlicht:



Maßnahmen zur Kapitalerhöhung

Sacheinlagen bei Kapitalerhöhung gemäß § 183 AktG

Ausschluss der Bezugsrechte bei Kapitalerhöhung

Wichtig ist, dass alle notwendigen Angaben vollständig, rechtzeitig und korrekt im Bundesanzeiger publiziert werden.



Mitteilungspflichten im Rahmen der Einladung zur Hauptversammlung

Maximal 21 Tage vor der Hauptversammlung müssen weitere Elemente informiert werden. Dazu gehören Banken bzw. Kreditinstitute. Zusätzlich werden gegebenenfalls auch Aktionärszusammenschlüsse in Kenntnis gesetzt. Die Aktionärsvereinigungen erhalten eine gesonderte Einladung, falls sie explizit danach verlangen. Alternativ werden sie auch ohne spezielle Nachfrage informiert, wenn sie bei der vorherigen Hauptversammlung im Namen von Aktionären gestimmt haben.



Aber nicht nur die Aktionärsvereinigungen sind berechtigt, eine gesonderte Einladung zu verlangen, sondern auch Aufsichtsratsmitgliedern steht dieses Recht zu. Falls bei der Hauptversammlung ein neuer Aufsichtsrat gewählt werden soll, wird eine Mitteilung an den bisherigen Aufsichtsrat erstellt. Darin wird aufgelistet, in welchen anderen Aufsichtsräten die möglichen Kandidaten bereits wirken.



Damit eine Hauptversammlung richtig einberufen wird, sind verschiedene Formvorschriften zu beachten. Es ist wichtig, die gesetzlichen Erfordernisse zu kennen und einzuhalten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass eine mangelhaft einberufene Versammlung gerichtliche Klagen nach sich zieht. Außerdem kann als Konsequenz einer fehlerhaften Einladung eine erneute Hauptversammlung drohen. Die damit verbunden Kosten können umgangen werden, wenn von vorneherein alles ordnungsgemäß durchgeführt wird. (19.11.2021/ac/a/m)









