Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (19.05.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU).Die Zahlen der 3U HOLDING AG zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022 hätten sich insgesamt im Rahmen der Erwartungen bewegt. Dabei habe das Segment Erneuerbare Energien von einem sehr hohen Wind- und Sonneneinstrahlungsaufkommen profitiert. Zudem hätten sich weitere Teilflächenverkäufe bei der als Bauträgermodell konzipierten Würzburger Innovations- und Büroimmobilie InnoHub positiv ausgewirkt.Im strategisch wichtigsten Geschäftsfeld Cloud Computing im Teilkonzern weclapp SE drücke hingegen - wie bereits im Rahmen des Unternehmensausblicks avisiert - der vor dem Hintergrund der weiteren Wachstumsperspektiven erfolgte Personalaufbau temporär auf die Marge. Dieser Effekt sollte sich jedoch im Zuge des weiter steigenden Umsatzvolumens - per März 2022 hätten sich die monatlich wiederkehrenden Erlöse im Vorjahresvergleich nahezu verdoppelt - wieder sukzessive auswachsen.Im Geschäftsfeld Online-Handel würden die anhaltenden globalen Lieferkettenprobleme momentan dazu führen, dass die hohe Nachfrage nicht im vollen Umfang bedient werden könne. Bei einer Entspannung auf der Beschaffungsseite sollte aber auch hier wieder ein nachhaltiges Wachstum einsetzen. Dabei sehe sich die Selfio GmbH angesichts ihres Beratungsangebots und des verstärkten Fokus auf Heizungskonzepte auf Basis erneuerbarer Energieträger auch gut für den Gewinn weiterer Marktanteile positioniert.Insgesamt sei Nielsen daher unverändert positiv für die weitere Entwicklung des 3U-Konzerns mit seinen auf die drei Megatrends Cloud Computing, Onlinehandel und Erneuerbare Energien ausgerichteten Geschäftsmodellen gestimmt. Dabei bleibe die Gesellschaft mit einer Konzerneigenkapitalquote von knapp 49 Prozent zum Quartalsende auch bilanziell gut aufgestellt.Daher bekräftitg Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, seine Einschätzung, dass das derzeitige Kursniveau eine gute Gelegenheit bietet, die 3U HOLDING-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 19.05.2022)Mögliche Interessenkonflikte bei in diesem Research-Report genannten Gesellschaften:1. GSC Research und/oder ihre verbundene Unternehmen haben in den letzten zwei Jahren Research-Berichte im Auftrag der Gesellschaft erstellt.