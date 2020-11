Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (16.11.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) von "kaufen" auf "halten" herab.In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2020 habe die 3U HOLDING AG weitgehend unbeeindruckt von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie kontinuierliche Umsatz- und Ertragssteigerungen erzielt. Getragen von der ungebrochen wachstums- und margenstarken weclapp SE habe sich insbesondere das Segment ITK sehr erfreulich entwickelt und habe dabei seinen Anteil an den Konzernerlösen auf mehr als 30 Prozent ausweiten können. Das Segment EE habe neben dem sehr windstarken Jahresauftakt vor allem von der Erstkonsolidierung des Windparks Roge profitiert.Im Segment SHK, auf das aktuell knapp 54 Prozent des Konzernumsatzes entfallen würden, stehe weiterhin die Verbesserung der Profitabilität im Fokus. Die in diesem Zusammenhang implementierten Maßnahmen zur Optimierung und Erweiterung der Supply Chain würden momentan noch die Ertragsseite belasten. Mit dem im ersten Halbjahr 2021 geplanten Umzug des Distributionszentrums von Montabaur in den Raum Koblenz sollten hier aber deutliche Fortschritte erzielt werden. Zudem werde das Sortiment zunehmend auf margenstärkere Eigenmarken ausgerichtet.Mit Ausnahme des seit Jahresbeginn in die GuV einfließenden Anteils am Windpark Roge würden die Neunmonatszahlen weder in der aktuellen noch in der letztjährigen Berichtsperiode nennenswerte Effekte aus - zum Geschäftsmodell der Gesellschaft gehörenden - Transaktionen im Immobilien- und Beteiligungsbereich beinhalten. Insofern vermittle das Zahlenmaterial nach Erachten des Analysten ein gutes Bild der operativen Entwicklung und damit der Krisenresilienz der auf die drei Megatrends Cloud Computing, Erneuerbare Energien und Onlinehandel ausgerichteten diversifizierten 3U-Geschäftsmodelle.Da neben dem operativen Geschäft auch der An- und Verkauf von Beteiligungen, Wind- und Solarparks sowie anderen Immobilien fester Bestandteil des 3U-Geschäftsmodells sei, die daraus resultierenden Effekte jedoch naturgemäß nicht prognostizierbar seien, stelle der Analyst seine Anlageempfehlung für die 3U-Aktie nach wie vor auf die zuletzt in seinem Research vom 27. März 2020 ausführlich dargelegte Sum-of-the-Parts (SOTP)-Bewertung ab. Dabei habe sich keine größere Veränderung gegenüber dem im Rahmen seines letzten Researches vom 17. August 2020 ermittelten Unternehmenswert ergeben.Allerdings reduziere der Analyst angesichts der seiner Meinung nach mittlerweile nachhaltig unter Beweis gestellten "Virenresistenz" der 3U-Geschäftsmodelle den bisher auf den SOTP-Wert vorgenommenen Sicherheitsabschlag von 10 auf 5 Prozent. Auf dieser Grundlage sehe er den fairen Wert der 3U-Aktie nun bei etwa 2,10 Euro und erhöhe auch sein Kursziel entsprechend von 2,00 Euro auf 2,10 Euro.Dabei nimmt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, jedoch seine Einstufung auf dem aktuellen Kursniveau von "kaufen" auf "halten" zurück. Dabei sollten Anleger aber auch die auf Basis seiner Schätzungen ordentliche Dividendenrendite von 2 Prozent berücksichtigen. (Analyse vom 16.11.2020)