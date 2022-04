Daher erachtet Jens Nielsen, Analyst von GSC Research, das derzeit stark gedrückte Kursniveau als eine günstige Gelegenheit, den Anteilsschein der Marburger Beteiligungsgesellschaft zu kaufen. (Analyse vom 20.04.2022)



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (20.04.2022/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) von "halten" auf "kaufen" herauf.Die Zahlen der 3U HOLDING AG zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 seien insgesamt etwas hinter den Vorjahreswerten zurückgeblieben. Ursächlich hierfür sei zum einen gewesen, dass Ende 2020 veräußerungsbedingt ein Umsatzvolumen von rund 8 Mio. Euro abgeben worden sei, das - wie bereits im Rahmen der Guidance kommuniziert - nicht vollständig durch Wachstum der verbliebenen Aktivitäten habe kompensiert werden können. Zum anderen hätten im Segment Erneuerbare Energien ungünstige Wetterbedingungen sowie in der Sparte SHK (Selfio GmbH) die globalen Lieferengpässe und Preisanstiege belastet.Erneut erfreulich habe sich dagegen das Segment ITK entwickelt. Dies habe maßgeblich auf dem weiterhin sehr dynamischen Wachstum des strategisch wichtigsten Geschäftsfeldes Cloud Computing, also der weclapp SE mit ihren seit dem vierten Quartal in die Erfolgsrechnung einfließenden Akquisitionen ITscope GmbH und FinanzGeek GmbH basiert.Für das laufende Geschäftsjahr rechne der 3U-Vorstand angesichts eines weiterhin erwarteten starken organischen Wachstums im Cloud Computing sowie der nun erstmals ganzjährig konsolidierten weclapp-Töchter mit einem deutlichen Anstieg der Konzernerlöse. Vor allem aufgrund von Einmalaufwendungen und einem geplanten weiteren Personalaufbau im Teilkonzern weclapp beinhalte die Guidance auf der Ergebnisseite allerdings nur gegenüber dem Vorjahr unveränderte Bandbreiten. Vor diesem Hintergrund erwarte Nielsen in 2022 einen Jahresüberschuss auf dem Vorjahresniveau und auch in 2023 nur einen moderaten Ergebnisanstieg.Bei Betrachtung dieser auf den ersten Blick eher verhaltenen Perspektiven seien jedoch die Besonderheiten des 3U-Geschäftsmodells zu berücksichtigen. Denn dieses umfasse neben dem operativen Geschäft der einzelnen Beteiligungen explizit auch den An- und Verkauf von Vermögensgegenständen. Das übergreifende Ziel bestehe dabei darin, den Wert des 3U-Konzerns nachhaltig zu steigern. Entsprechende Wertsteigerungen verschiedener Aktivitäten würden sich jedoch nicht in der Konzerngewinn- und Verlustrechnung widerspiegeln. Vielmehr würden diese häufig erst im Rahmen einer veräußerungsbedingten Realisierung sichtbar.Dies veranschauliche nach Erachten des Analysten deutlicher als die reine Konzern-GuV den Erfolg der Unternehmensstrategie sowie das Gespür des 3U-Vorstands für lukrative Investitionen. Hier gehe er auch nach dem vorgesehenen Wechsel von CEO und Hauptaktionär Michael Schmidt in den Aufsichtsrat sowie der (Wieder-)Bestellung von Christoph Hellrung zum Vorstandsmitglied von Kontinuität aus.Darüber hinaus bleibe die 3U HOLDING AG mit ihren auf die drei zukunfts- und wachstumsträchtigen Megatrends Cloud Computing, Onlinehandel und Erneuerbare Energien ausgerichteten Geschäftsmodellen aber auch operativ gut aufgestellt. Dabei verfüge sie weiterhin über eine solide Konzerneigenkapitalquote von gut 52 Prozent.Mit der zunehmenden Eintrübung des Kapitalmarktumfelds sei auch die akute Fantasie auf einen Börsengang der weclapp SE verflogen. Obwohl dies nichts an den positiven Zukunftsaussichten des SaaS-Spezialisten ändere, sei die Notierung der 3U-Aktie in der Folge in den letzten Monaten massiv zurückgekommen. So biete der Anteilsschein trotz der Reduzierung des GSC-Kursziels von 4,50 auf 4,10 Euro aktuell ein signifikantes Potenzial von fast 67 Prozent.