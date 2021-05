Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (27.05.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) von "verkaufen" auf "kaufen" hoch.Auch im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021 sei der 3U-Konzern organisch weiter gewachsen und habe sich mit seinen auf die drei Megatrends Cloud Computing, Onlinehandel und Erneuerbare Energien fokussierten Geschäftsmodellen weitestgehend unbeeindruckt von der anhaltenden COVID-19-Pandemie und den damit einhergehenden Eindämmungsmaßnahmen gezeigt. Hauptwachstumstreiber ist und bleibt dabei das wichtigste Geschäftsfeld, das Cloud Computing der weclapp SE mit mittlerweile rund 3.600 aktiven Unternehmenskunden und täglich mehr als 14.000 Nutzern, so der Analyst von GSC Research. Um den Weg zu einem der führenden Anbieter für cloudbasierte ERP-Systeme weiter zu beschleunigen, würden sich hier aktuell zwei Akquisitionsprojekte in Arbeit befinden. Dabei bilde eine mit entsprechenden Zukäufen verbundene Erhöhung des Unternehmenswerts auch eine Voraussetzung für das nunmehr konkret in Vorbereitung befindliche IPO.Das zweite strategisch wichtige Geschäftsfeld, der Onlinehandel der Selfio GmbH, habe zwar in den ersten drei Monaten organisch nur moderat zugelegt, da der Anteil margenschwacher Produkte und Vertriebskanäle im Rahmen des 12-Punkte-Plans zur Ertragssteigerung bewusst reduziert worden sei. Dabei hätten die Maßnahmen jedoch bereits Wirkung in Form einer verbesserten EBITDA-Marge gezeigt. Positive Effekte würden auch aus dem jüngst vollzogenen Umzug des Distributionszentrums von Montabaur an den neuen Standort in Koblenz erwartet. Zudem sei Selfio jüngst von COMPUTER BILD und Statista zu einem der besten 25 Onlineshops im Segment Haustechnik gekürt worden. Dabei sei die technische Qualität mit "sehr hoch" und die Benutzerfreundlichkeit mit "exzellent" bewertet worden.Die Entwicklung im Geschäftsfeld Erneuerbare Energien sei in erster Linie witterungsabhängig und insofern nicht steuer- und prognostizierbar. Dabei sei das laufende zweite Quartal bisher zwar recht sonnenschwach, dafür aber umso windstärker ausgefallen. Hier strebe 3U nach letzten Informationen mittelfristig den Erwerb eines weiteren Windparks an.Die Dividendenrendite der 3U HOLDING-Aktie belaufe sich auf Basis der Analystenschätzungen aktuell auf 1,5 Prozent. Infolge der nach Vorlage des weclapp-Geschäftsberichts 2020 erfolgten Aktualisierung seines Wertansatzes dieser 3U-Beteiligung habe der Analyst sein Kursziel nochmals deutlich von 3,15 Euro auf 3,85 Euro erhöht. Auf dieser Basis biete der Anteilsschein dem Anleger derzeit ein Potenzial von über 18 Prozent.Daher stuft Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, die 3U HOLDING-Aktie nunmehr wieder auf "kaufen" herauf. Dabei könnten potenzielle Akquisitionen im Umfeld des Cloud Computing sowie weitere Konkretisierungen hinsichtlich des geplanten weclapp-Börsengangs dem Kurs auch noch zusätzlichen Auftrieb verleihen. (Analyse vom 26.05.2021)