Tradegate-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:

13,04 EUR +43,03% (07.01.2021, 16:18)



NYSE-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:

15,25 USD +35,68% (07.01.2021, 16:04)



ISIN 3D Systems-Aktie:

US88554D2053



WKN 3D Systems-Aktie:

888346



Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie Deutschland:

SYV



NYSE Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie:

DDD



Kurzprofil 3D Systems Corporation:



3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



Hauptsitz:

Rock Hill, South Carolina USA (07.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3D Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) unter die Lupe.3D Systems sorge heute geballt für Furore: Zum einen habe 3D Systems den Verkauf seiner Software-Geschäfte Cimatron und GibbsCAM bekannt gegeben. Zum anderen melde das amerikanische 3D-Druck-Unternehmen überragende (vorläufige) Zahlen fürs abgelaufene Quartal. Logische Folge: Die Aktie entfache ein wahres Kursfeuerwerk.Konkret erwarte 3D Systems für das Q4/2020 einen Umsatz in einer Spanne von 170 bis 176 Mio. US-Dollar. Diese Zahl übertreffe deutlich die bisherigen Prognosen, die bei 140 Mio. Dollar gelegen hätten. Das Betriebsergebnis solle sich in einer Spanne zwischen 11 und 19 Mio. Dollar bewegen und falle damit mindestens doppelt so hoch aus wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum.Überdies gebe das US-Unternehmen den Abschluss des Verkaufs des nicht zum Kerngeschäft gehörenden Software-Bereichs bekannt. Rund 64 Mio. Dollar habe der Deal in die Kassen gespült. Rund 21 Mio. Dollar davon seien zur Schuldentilgung verwendet worden. Eigenen Angaben zufolge sei 3D Systems damit schuldenfrei."Besonders erfreulich ist die Fähigkeit unseres Teams, in beiden Geschäftsbereichen ein Umsatzwachstum von mehr als 20 Prozent in einem aufeinanderfolgenden Quartal zu erzielen und gleichzeitig eine umfangreiche Restrukturierung durchzuführen", sage CEO Jeffrey Graves.Fazit: Anleger sollten die Gewinne bei der 3D Systems-Aktie weiter laufen lassen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze 3D Systems-Aktie: