ISIN 3D Systems-Aktie:

US88554D2053



WKN 3D Systems-Aktie:

888346



Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie Deutschland:

SYV



NYSE Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie:

DDD



Kurzprofil 3D Systems Corporation:



3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



Hauptsitz:

Rock Hill, South Carolina USA (09.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3D Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) unter die Lupe.Vom Flugzeugteil bis zum Zahnersatz - mit Produkten aus 3D-Druckern würden nach einer Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young dieses Jahr bereits rund 11 Mrd. Euro Umsatz erwirtschaftet. Der Markt dürfte um 25% jährlich wachsen und 2023 global bereits gut 25 Mrd. Euro groß sein. Starke Aussichen für Player wie 3D Systems.An der Börse werde bekanntlich die Zukunft gehandelt. Die wachstumsstarken Perspektiven, die Ernst & Young prognostiziert, spiegele die Kursentwicklung von 3D Systems aber (noch) nicht wider. Anleger sollten jedoch die Branche nicht abschreiben.Risikoaffine Anleger sollten die 3D-Druck-Aktie auf der Watchlist haben und klare Kaufsignale oder operative Verbesserungen abwarten. Die 3D Systems-Aktie befinde sich aktuell nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs", so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2019)Börsenplätze 3D Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:7,01 Euro +1,93% (09.10.2019, 12:29)NYSE-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:USD 7,54 -2,84% (08.10.2019, 22:02)