NYSE-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:

31,17 USD -19,64% (02.03.2021, 22:10)



ISIN 3D Systems-Aktie:

US88554D2053



WKN 3D Systems-Aktie:

888346



Ticker-Symbol Deutschland 3D Systems-Aktie:

SYV



NYSE-Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie:

DDD



Kurzprofil 3D Systems Corporation:



3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol Deutschland: SYV, NYSE-Ticker-Symbol: DDD) ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



Hauptsitz:

Rock Hill, South Carolina USA. (03.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3D Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol Deutschland: SYV, NYSE-Ticker-Symbol: DDD) unter die Lupe.Nach einem Short-Squeeze im Januar habe die 3D Systems-Aktie eine unglaubliche Rally hingelegt. In der Spitze habe sich das 3D-Druck-Papier verfünffacht. Egal, wie viel Zukunftspotenzial in dem US-Unternehmen stecke - jedem Anleger sei klar gewesen, dass dieser Anstieg nicht von Dauer sein werde. Anfang Februar habe die Konsolidierung eingesetzt. Die Quartalszahlen, die 3D Systems am Dienstag veröffentlicht habe, würden nun den rasanten Kursverfall beschleunigen.Zwar habe der 3D-Druck-Spezialist die Umsatzerwartungen übertroffen und Erlöse von 173 Mio. USD gemeldet. Der Verlust je Aktie von 0,16 USD habe mit den Schätzungen aber nicht mithalten können. Zudem dürfte es Anleger enttäuscht haben, dass das Management keine Prognose zur künftigen Umsatz- oder Gewinnentwicklung ausgegeben habe. Nachdem die eigentlich für den 24. Februar geplante Veröffentlichung des Quartalsberichtes auf den gestrigen Dienstag verschoben worden sei, helfe dies nicht gerade, um die Verunsicherung der Anleger zu lindern.Positiv sei dagegen zu werten, dass 3D-Systems seit vier Verlustquartalen wieder einen operativen Gewinn habe erzielen können. Hier habe es dann auch eine Aussage des Managements gegeben, die Anleger habe versöhnen haben dürfen. Denn für 2021 plane die Geschäftsführung weiterhin eine Bruttomarge zwischen 40 und 44% an. Eine Verbesserung gegenüber den 40% aus dem Geschäftsjahr 2020 sei damit durchaus wahrscheinlich. Bleibe das Management seinem aktuellen Sparkurs treu, der 2020 die laufenden Kosten um 60 Mio. USD gedrückt habe, könnte 3D Systems erstmals seit 2014 auf Jahressicht wieder ein positives EBIT einfahren.Fortschritte bei der Profitabilität alleine würden jedoch nicht reichen, um die hohe Bewertung zu rechtfertigen. Erst stabile Wachstumsraten durch eine gute Auftragslage würden ein KUV von 7 zulassen. Dass 3D Systems dies angesichts der guten Zukunftsaussichten am Markt erreichen könne, darauf könne man gerne wetten können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze 3D Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:26,445 EUR +2,42% (03.03.2021, 11:46)