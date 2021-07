Tradegate-Aktienkurs 2U-Aktie:

36,05 EUR +0,08% (16.07.2021, 20:31)



Nasdaq-Aktienkurs 2U-Aktie:

42,45 USD -0,26% (16.07.2021, 20:22)



ISIN 2U-Aktie:

US90214J1016



WKN 2U-Aktie:

A1XEYD



Ticker-Symbol 2U-Aktie:

2U1



Nasdaq-Symbol 2U-Aktie:

TWOU



Kurzprofil 2U Inc.:



2U, Inc. (ISIN: US90214J1016, WKN: A1XEYD, Ticker-Symbol: 2U1, Nasdaq-Symbol: TWOU) ist ein Anbieter einer integrierten Lösung, die aus Cloud-basierten Software-as-a-Service (SaaS) in Kombination mit technologiegestützten Diensten (zusammen die Plattform) besteht, die es Hochschulen und Universitäten ermöglicht, Online-Gradstudiengänge anzubieten. Die SaaS-Technologie des Unternehmens besteht aus einer Lernumgebung (Online Campus), die als Drehscheibe für alle akademischen und sozialen Interaktionen zwischen Studenten und Fakultäten dient, und einer Reihe integrierter Anwendungen, mit denen das Unternehmen die Kundenprogramme des Unternehmens auf den Weg bringt, betreibt und unterstützt. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von technologiegestützten Dienstleistungen an, die mit Datenanalyse und maschinellen Lerntechniken optimiert sind, die den gesamten Lebenszyklus eines Hochschulprogramms unterstützen, einschließlich der Anwerbung von Studenten, der Beratung von Studenten durch den Bewerbungsprozess, der Bereitstellung von technischem, Erfolgscoaching und anderer Unterstützung, der Erleichterung des Zugangs für Menschen mit Behinderungen und der Erleichterung von Praktika im Rahmen von Programmen. (16.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 2U-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 2U Inc. (ISIN: US90214J1016, WKN: A1XEYD, Ticker-Symbol: 2U1, Nasdaq-Symbol: TWOU) unter die Lupe.Nach einer stärkeren Konsolidierung befinde sich der E-Learning-Anbieter wieder auf dem Weg der dynamischen Erholung. Seit ihrem Korrektur-Tief habe die 2U-Aktie bereits rund 40% zugelegt. Nun würden Anleger gespannt auf die anstehenden Quartalszahlen blicken, die voraussichtlich am 5. August veröffentlicht würden.Interessant werde sein, was das Unternehmen zu seiner jüngsten Übernahme im Rahmen des Quartalsberichts sagen werde. 2U habe Ende Juni das EdTech-Unternehmen edX für knapp 600 Mio. USD übernommen und damit sein Portfolio deutlich verstärkt.edX biete eine Plattform, auf der weltweit Kurse aus verschiedenen Themenbereichen angeboten würden. Diese würden von über 90 Partneruniversitäten und weiteren Instituten bereitgestellt. Das Unternehmen könne auf deutlich zweistellige Wachstumsraten verweisen. 2020 habe edX als Non-Profit-Organisation über 110 Mio. neue Einschreibungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze 2U-Aktie: