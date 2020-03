Anleger setzen die 2U-Papiere deshalb auf ihre Watchlist und beobachten die weitere Entwicklung, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.03.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze 2U-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 2U-Aktie:

15,00 EUR +2,11% (20.03.2020, 19:30)



Nasdaq-Aktienkurs 2U-Aktie:

15,86 USD +0,76% (20.03.2020, 19:56)



ISIN 2U-Aktie:

US90214J1016



WKN 2U-Aktie:

A1XEYD



Ticker-Symbol 2U-Aktie:

2U1



Nasdaq-Symbol 2U-Aktie:

TWOU



Kurzprofil 2U Inc.:



2U, Inc. (ISIN: US90214J1016, WKN: A1XEYD, Ticker-Symbol: 2U1, Nasdaq-Symbol: TWOU) ist ein Anbieter einer integrierten Lösung, die aus Cloud-basierten Software-as-a-Service (SaaS) in Kombination mit technologiegestützten Diensten (zusammen die Plattform) besteht, die es Hochschulen und Universitäten ermöglicht, Online-Gradstudiengänge anzubieten. Die SaaS-Technologie des Unternehmens besteht aus einer Lernumgebung (Online Campus), die als Drehscheibe für alle akademischen und sozialen Interaktionen zwischen Studenten und Fakultäten dient, und einer Reihe integrierter Anwendungen, mit denen das Unternehmen die Kundenprogramme des Unternehmens auf den Weg bringt, betreibt und unterstützt. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von technologiegestützten Dienstleistungen an, die mit Datenanalyse und maschinellen Lerntechniken optimiert sind, die den gesamten Lebenszyklus eines Hochschulprogramms unterstützen, einschließlich der Anwerbung von Studenten, der Beratung von Studenten durch den Bewerbungsprozess, der Bereitstellung von technischem, Erfolgscoaching und anderer Unterstützung, der Erleichterung des Zugangs für Menschen mit Behinderungen und der Erleichterung von Praktika im Rahmen von Programmen. (20.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 2U-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 2U Inc. (ISIN: US90214J1016, WKN: A1XEYD, Ticker-Symbol: 2U1, Nasdaq-Symbol: TWOU) unter die Lupe.Das Coronavirus habe das öffentliche Leben weltweit nahezu vollständig lahmgelegt. Nicht nur Unternehmen würden die Produktion stoppen und die Arbeitsplätze, soweit es gehe, ins Homeoffice verlegen, auch Schulen und Kitas würden geschlossen bleiben. Zu den Profiteuren dieser Situation dürfte auch das Startup 2U zählen.Studieren bequem vom heimischen Sofa, anstatt sich im überfüllten Hörsaal quetschen zu müssen - genau das ermögliche die EdTech-Firma 2U. EdTech stehe dabei für "educational technology" und bedeute auf Deutsch Bildungstechnologie. Das US-Startup arbeite dabei mit zahlreichen Universitäten im englischsprachigen Raum zusammen - darunter befänden sich auch die Elite-Unis Havard, Yale und Oxford.Über eine cloudbasierte Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) biete das Unternehmen rund 200 unterschiedliche Online-Kurse an. Die Art der Abschlüsse rangiere dabei von Zertifikaten bis hin zu vollwertigen Universitätsabschlüssen. Der Hörsaal und die Seminarräume würden durch Videokonferenzen ersetzt - Arbeiten, Hausarbeiten und Examen stelle und korrigiere die Universität.E-Learning gewinne besonders in den USA zunehmend an Bedeutung. 2U habe in den vergangenen zwei Jahren ein atemberaubendes Umsatzwachstum an den Tag legen können. So seien die Umsatzerlöse im vierten Quartal 2019 gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 um 88,2 Prozent 163,2 Millionen Dollar gestiegen. Hauptgrund für das starke Wachstum sei dabei die überdurchschnittliche Performance der Kurzeit-Seminare gewesen. Die Einnahmen dieser Kurse hätten im selben Zeitraum um 328 Prozent auf 54,9 Millionen Dollar zulegen können.Für dieses hohe Risiko erhalte 2U allerdings den Großteil der Studiengebühren der teilnehmenden Studenten. Insgesamt bedeute dies, dass ein Kurs umso profitabler werde, je mehr Studenten daran teilnähmen.Dieses Geschäftsmodell sei bei reger Teilnahme besonders lukrativ. Nach einer Anlaufphase von zwei bis drei Jahren steige die Marge ab dem vierten Jahr um durchschnittlich 36,4 Prozent.Für das aktuelle Jahr habe das Unternehmen einen starken Ausblick abgegeben. Der Gesamtumsatz solle dabei um 30 Prozent auf 725 bis 750 Millionen Dollar steigen. Der Verlust solle zwischen 220 und 200 Millionen Dollar liegen. Dass die Firma noch nicht profitabel sei, liege an der starken Expansion. So sei die Zahl der Partner-Universitäten binnen vier Jahren von 36 auf über 70 gestiegen. Gleichzeitig sei das Kursangebot von 36 auf über 200 Online-Kurse aufgestockt worden.Im Zuge des globalen Abverkaufs an den Finanzmärkten sei auch die 2U-Aktie stark unter Druck gekommen. Zuletzt sei das Papier unter den mittelfristigen Aufwärtstrend gefallen. Langfristig bleibe die Wachstumsstory jedoch intakt.