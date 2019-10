Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil 2G Energy AG:



Die 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) gehört zu den international führenden Herstellern von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) zur dezentralen Erzeugung und Versorgung mit Strom und Wärme mittels der KWK-Technologie.



Das Produktportfolio von 2G umfasst Anlagen mit einer elektrischen Leistung zwischen 20 kW und 2.000 kW für den Betrieb mit Erdgas, Biogas und anderen Schwachgasen sowie Wasserstoff. Bislang hat 2G in 45 Ländern mehrere Tausend KWK-Anlagen erfolgreich installiert. Insbesondere im Leistungsbereich zwischen 50 kW und 550 kW verfügt 2G über eigene Verbrennungsmotorenkonzepte mit niedrigen Kraftstoffverbräuchen, hoher Verfügbarkeit und optimierten Wartungsintervallen.



Neben dem Hauptsitz in Heek hat 2G einen weiteren Produktions-, Vertriebs- & Service-Standort in St. Augustine, Florida, USA sowie fünf Vertriebs-und Servicegesellschaften im europäischen Ausland. Das Kundenspektrum reicht national wie international vom Landwirt über Industriebetriebe, Kommunen, die Wohnungswirtschaft bis zu Stadtwerken und den großen Energieversorgern. Die ausgesprochene Kundenzufriedenheit ist eng mit dem dichten Servicenetzwerk sowie der hohen technischen Qualität und Leistungsfähigkeit der 2G Kraftwerke verbunden. Diese erreichen durch die Kraft-Wärme-Kopplung Gesamtwirkungsgrade zwischen 85% und weit mehr als 90%.



2G baut seine Technologieführerschaft durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit in der Gasmotorentechnologie für Erdgas-, Biogas- und Synthesegas-Anwendungen und über die Softwareentwicklung und die Digitalisierung der Anlagen und Prozesse konsequent aus. Neben der Konstruktion und Herstellung von KWK-Anlagen bietet das Unternehmen aus Westfalen umfassende Lösungen von der Planung und Installation bis zu Service- und Wartungsleistungen an. Im Rahmen der Energiewende und in modernen Energieversorgungskonzepten gewinnen KWK-Anlagen in intelligent vernetzten Energiesystemen - sogenannte virtuelle Kraftwerke - aufgrund ihrer Dezentralität, Regelbarkeit und planbaren Verfügbarkeit zunehmende Bedeutung. (22.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 2G Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Blockheizkraftwerksherstellers 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nicht erst seit Greta Thunberg seien der Klimawandel und die Energiewende in aller Munde. Effiziente, leistungsfähige und vor allem umweltschonende Energielösungen würden immer wichtiger. 2G Energy zähle als Hersteller dezentraler Energieerzeugungssysteme mittels Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) zu den potenziellen Gewinnern dieser Entwicklung. Mit den ersten Empfehlungen aus dem Jahr 2010 lägen Anleger bei der Aktie bereits über 175 Prozent im Plus.Allein bis 2022 sollten 22 Gigawatt Kohle- und Atomkapazität vom Netz gehen. Das sei gesetzlich verankert und spiele 2G Energy in die Karten: "KWK-Anlagen im mittleren Leistungsbereich zwischen 50 und 1.000 kW, wie 2G sie anbietet, sind ein Instrument, um die sich auftuende Stromlücke kurzfristig zu schließen", sei auch Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research überzeugt.Um das Geschäft nachhaltig voranzutreiben, habe sich 2G Energy drei Themen auf die Fahne geschrieben: die Verbesserung der Produktionsprozesse, eine noch stärkere Digitalisierung der Aktivitäten und die weitere Internationalisierung. Solle heißen: weg vom lokal aufgestellten Handwerksbetrieb, hin zum global und profitabel agierenden Industriekonzern. Erste Erfolge seien sichtbar, doch am Ende der Fahnenstange sehe sich der Finanzvorstand noch nicht.Für das laufende Jahr erwarte 2G Umsätze zwischen 210 und 230 Millionen Euro. Ein traditionell stärkeres zweites Halbjahr und der hohe Auftragsbestand würden ein Erreichen des oberen Randes ermöglichen. Skaleneffekte und die weitere Industrialisierung des Produktionsprozesses sollten sich margensteigernd auswirken. Daher dürfte auch die EBIT-Marge am oberen Ende der Prognosespanne von 5,5 bis 7,0 Prozent liegen.Störfeuer könnte es aus dem Ausland (Umsatzanteil: 38 Prozent) geben. In Deutschland sei das Geschäft bereits gut etabliert. Hierzulande brauche es laut Pehle "keine Missionarsarbeit mehr". Die Margen seien höher und besser planbar. Zum Ausbau des Marktanteils werde außerhalb der Landesgrenzen zum Ende eines Jahres auch mal ein Projekt mit niedrigen Margen reingenommen.Ebenfalls interessant: In dem mittelfristigen Szenario sei ein Megatrend noch gar nicht berücksichtigt. Derzeit zeichne sich der Einstieg Deutschlands in eine wasserstoffbasierte und somit nahezu emissionsfreie Strom- und Wärmeproduktion ab. "2G hat die Tauglichkeit ihrer Anlagen für eine Strom- und Wärmeproduktion mit Wasserstoff bereits in zwei Pilotanlagen unter Beweis gestellt", so von Blumenthal. Das Thema dürfte in den nächsten Jahren noch ohne größere Deckungsbeiträge bleiben. "Wir sind aber bereit", sehe sich Pehle auch hier für einen Nachfrageschub gerüstet.Die Voraussetzungen könnten kaum besser sein. Weder Solar- noch Windkraft könnten bei der nicht aufzuhaltenden Energiewende mit den Vorzügen der dezentralen, gasbetriebenen KWK-Lösungen zur Strom- und Wärmeproduktion mithalten. Dies und die weitere Internationalisierung des Geschäfts seien für 2G Energy die wesentlichen Wachstumstreiber. Dank der steigenden Effizienz sollten die Gewinne überproportional zulegen. Die Aktie dürfte daher in deutlich höhere Regionen vorstoßen - mit oder ohne Greta Thunberg."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 22.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link