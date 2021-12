Das fundamentale Umfeld spreche weiterhin für eine Übergewichtung von Aktien gegenüber Anleihen. "In unserem Basisszenario, auf dem unsere Positionierung beruht, gehen wir davon aus, dass sich die Bewertungen nicht weiter ausweiten, sondern seitwärts verlaufen. Kursgewinne müssen also durch steigende Unternehmensgewinne, die wir durchaus erwarten, gestützt werden", sage Budelmann. Er rechne für 2022 daher mit einer positiven Gesamtperformance für Aktien, allerdings werde diese nur etwa bei einem Viertel bis einem Drittel der bislang sehr guten 2021er-Jahresergebnisse liegen.



Bei IT-Aktien genauer hinschauen



Regional sehe Budelmann für 2022 wie auch in den Vorjahren das größte Aufwärtspotenzial in den USA, dieses Mal ergänzt um Japan. Europa habe Bergos neutral gewichtet, die Emerging Markets inklusive China dürften weiterhin hinterherhinken und würden im Untergewicht bleiben. Aus sektoraler Sicht bevorzuge der Bergos-CIO die strukturellen Gewinner in den USA. Hierzu zähle er Kommunikationsdienstleister und im IT-Sektor den Software-Bereich. Bei Hardware sei man vorsichtiger, nicht zuletzt aufgrund der derzeitigen Lieferengpässe. Ebenfalls positiv gestimmt sei Bergos für ausgewählte zyklische Titel, etwa US-Finanztitel und europäische Industrie- und Grundstoff-Unternehmen. Ein Untergewicht bei so genannten Bond-Proxys aus den Sektoren Immobilien, Versorger und Basiskonsum bleibe zum Jahresstart per Saldo bestehen.



Kurze Durationen bei Anleihen, Gold als Absicherung, Euro mit Aufwertungspotenzial



Im Anleihebereich rechne Budelmann mit tendenziell steigenden Renditen: "Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen dürften sich im kommenden Jahr in Richtung 2 Prozent bewegen." Entsprechend bevorzuge Bergos eine extrem kurze Duration in den USA, um potenzielle Kursverluste möglichst gering zu halten. Auch in Europa setze man auf kurze Duration, wenn auch nicht so deutlich ausgeprägt wie in den USA. "Anleihen sind heute weniger eine Renditequelle als vielmehr ein Diversifikator im Multi-Asset-Portfolio", fasse Budelmann zusammen.



Unter den Alternativen Investments halte er insbesondere Industriemetalle und Wandelanleihen für aussichtsreich. Gold sehe man bei Bergos derzeit weniger als Performancetreiber, schätze das Edelmetall aber als natürliche Absicherung gegen das Aktienrisiko im Portfolio.



Bereits seit einiger Zeit zeige sich der Euro relativ schwach, wozu auch der erneute Corona-Stress beitrage. "Wir denken, der Markt hat hier übertrieben. Gegenüber dem Dollar und dem Schweizer Franken hat der Euro wieder Aufwertungspotenzial", meine Budelmann. Euro-Anleger sollten daher insbesondere bei US-Anlagen über eine teilweise Absicherung der Währung nachdenken. (01.12.2021/ac/a/m)







