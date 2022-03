Mit der wachsenden Popularität von Krypto-Assets sei auch die Relevanz des DeFi-Marktes gestiegen: Von 18 Milliarden US-Dollar Total Value Locked (TVL) Anfang 2021 sei der Marktwert für dezentrale Finanzdienstleistungen Ende Dezember bis auf 248 Milliarden US-Dollar gestiegen - um mehr als 1.300 Prozent.



"Wir glauben, dass Kryptos die traditionellen Anlageklassen sinnvoll ergänzen. So sehen das auch viele Anleger: Gerade wohlhabende Kunden und Family Offices wollen den Zug nicht verpassen. Viele professionelle Investoren, die in Gold anlegen, sind in der Regel auch geneigt, eine Bitcoin-Allokation aufzubauen", sage Max Lautenschläger, Co-Gründer und Managing Partner der Iconic Holding.



"Gemeinsam mit der Frankfurt School of Finance haben wir eine Studie herausgebracht, die die Sharpe Ratio traditioneller Portfolios analysiert. Sie zeigt: Bereits eine geringe Krypto-Assets-Allokation kann das Risiko-Rendite-Profil verbessern", so Lautenschläger weiter. (07.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - "2022 werden Krypto-Assets endgültig im Mainstream der Finanzwelt ankommen. Auch wenn Anleger noch Orientierung suchen, sie nehmen die Kryptos zunehmend als seriöse Asset-Klasse wahr", sagt Patrick Lowry, Co-Gründer und CEO von Iconic Holding, mit Blick auf die rasante Entwicklung der digitalen Währungen.Welche Relevanz Krypto-Assets erreicht hätten, zeige ein aktueller Bericht des Finanzstabilitätsrats (Financial Stability Board, FSB) in Basel: Darin weise der FSB darauf hin, dass sich die Kapitalisierung des Krypto-Asset-Marktes im vergangenen Jahr mehr als verdreifacht habe und nun bei rund 2,6 Billionen US-Dollar liege.