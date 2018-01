Wien (www.aktiencheck.de) - China steht vermutlich vor einem Schlüsseljahr seiner künftigen Entwicklung, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Trotz der beeindruckenden Entwicklung, die China in den vergangenen Jahrzehnten genommen habe, würden rund 40% der Bevölkerung weiterhin in tiefer Armut leben. Parallel dazu wachse die Zahl der Millionäre und Milliardäre. Die Kommunistische Partei Chinas (KPC) riskiere langfristig den Verlust ihre Legitimität, sollte sie diese Trends nicht stoppen. Zugleich wachse die städtische Mittelschicht und historische Erfahrungen würden zeigen, dass diese ab einer gewissen Einkommensschwelle nicht mehr nur wirtschaftliche, sondern verstärkt auch gesellschaftliche Forderungen stellen könnte. Einige davon könnten direkt die bislang unumschränkte Herrschaft der KPC bedrohen, beispielsweise Informations-, Meinungs- und Pressefreiheit.Chinas wirtschaftliche und innenpolitische Stabilität könnte daher von verschiedenen Seiten in den kommenden Jahren einigen Härtetests ausgesetzt werden. Die Stars auf Chinas Aktienmärkten seien 2017 die Technologiewerte gewesen. Sie seien es in erster Linie gewesen, die den HSCEI-Index (ISIN HK0000004330/ WKN 145734) in Hongkong um rund 25% nach oben gezogen hätten. Die A-Aktien auf dem Festland hätten demgegenüber vergleichsweise wenig zugelegt (rund 7%). (Ausgabe Januar 2018) (23.01.2018/ac/a/m)