Kurzprofil 1&1 AG:



Die 1&1 AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: 1U1) ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Maintal. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG. 1&1 bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Mobilfunk- und Breitband-Zugängen an. Außerdem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz sowie Mehrwert-Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand, Smart Home-Lösungen oder IPTV. Während die Marke 1&1 Value- und Premiumsegmente adressiert, sprechen die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen an.



Nach der erfolgreichen Teilnahme an der 5G-Frequenzauktion steht 1&1 in den Startlöchern für den Bau eines eigenen Mobilfunknetzes. Im Mai 2021 hat 1&1 eine National Roaming-Vereinbarung mit Telefónica abgeschlossen, durch die das Unternehmen seinen Kunden bereits in der Aufbauphase seines neuen Netzes flächendeckenden Empfang bieten kann. (11.11.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 1&1-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Jost, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: 1U1).Der Umsatz sei im dritten Quartal 2021 erwartungsgemäß um 4,2% auf 971,3 (Vj.: 932,6; Analysten-Prognose: 958,4; Marktkonsens: 960,7) Mio. Euro gestiegen. Das berichtete EBITDA habe sogar einen deutlichen und stärker als erwarteten Anstieg um 39,0% auf 176,5 (Vj.: 127,0; Analysten-Prognose: 159,4; Marktkonsens: 166,5) Mio. Euro verzeichnet. Für 2021 strebe 1&1 unverändert einen Service-Umsatz von ca. 3,10 (Vj.: 3,02) Mrd. Euro an. Das EBITDA solle ebenfalls unverändert auf ca. 670 (Vj.: 468,5 (nach ca. 204,3 Mio. Euro an Sonderfaktoren)) Mio. Euro steigen. In der EBITDA-Prognose seien weiterhin 30 (Vj.: 13,9) Mio. Euro Anlaufkosten für das 5G-Netz enthalten. Unberücksichtigt sei aber der periodenfremde Ertrag von 39,4 Mio. Euro aus dem H1 2021 im Zusammenhang mit dem Abschluss der National Roaming Vereinbarung.Darüber hinaus habe 1&1 für die kommenden Monate den Abschluss der Verhandlungen mit den Funkturmanbietern in Aussicht gestellt. Dies sei notwendig, da das Unternehmen zum Aufbau des eigenen 5G-Mobilfunknetzes den Zugriff auf bereits bestehende Antennenstandorte benötige. Der Analyst habe seine Prognosen beibehalten (u.a. EPS 2021e: 2,06 Euro; EPS 2022e: 1,89 Euro).In Erwartung eines Gesamtertrags (zwölf Monate; Dividendenerwartung: 0,05 Euro je Aktie) von über 10% bewertet Markus Jost, Analyst von Independent Research, die 1&1-Aktie weiterhin mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute unverändert 33,00 Euro. (Analyse vom 11.11.2021)Börsenplätze 1&1-Aktie: