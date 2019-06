Tradegate-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

27,30 EUR -4,48% (14.06.2019, 16:55)



ISIN 1&1 Drillisch-Aktie:

DE0005545503



WKN 1&1 Drillisch-Aktie:

554550



Ticker-Symbol 1&1 Drillisch-Aktie:

DRI



Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen DSL- und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online AG ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid- Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Festnetz- und DSL-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV).



Der Gesamtkonzern beschäftigt per Ende März 2018 ca. 3.143 Mitarbeiter. Im ersten Quartal 2018 haben wir einen Umsatz von 904,3 Millionen Euro (Q4/2017: 820,3 Mio. Euro; Q1/2017: 624,2 Mio. Euro) erwirtschaftet.



Trotz der Investitionen in das Kundenwachstum stieg das Konzern-EBITDA aus fortgeführtem Geschäftsbereich (Ergebnis aus fortgeführtem Geschäftsbereich vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) im ersten Quartal 2018 auf 165,5 Millionen Euro (Q4/2017: 151,3 Mio. Euro; Q1/2017: 106,7 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge aus fortgeführtem Geschäftsbereich erreichte 18,3 Prozent zu (Q4/2017: 18,4 Prozent; Q1/2017: 17,1 Prozent).



1&1 Drillisch ist für die nächsten Schritte der Unternehmensentwicklung sehr gut aufgestellt und blickt mit Zuversicht in die Zukunft. 1&1 Drillisch plant 2018 einen Anstieg bei der Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge um ca. 1,2 Millionen und einen Anstieg des Umsatz auf ca. 3,7 Milliarden Euro (2017: 2,8 Milliarden Euro). Das EBITDA soll sich auf ca. 750 Millionen Euro (2017: 532,2 Millionen Euro) erhöhen. (14.06.2019/ac/a/t)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) unter die Lupe.Die Freude der 1&1-Drillisch-Aktionäre über die ersteigerten 5G-Frequenzen habe nur kurz gewährt. Die Aktie sei nach den anfänglichen Kursgewinnen schnell wieder in ihren angestammten Abwärtstrend zurückgekehrt. Offensichtlich seien die Anleger wegen der bevorstehenden milliardenschweren Belastungen verunsichert. Aus technischer Sicht drohe noch Schlimmeres.Von den 420 Megahertz Spektrum, die die Bundesnetzagentur verkauft habe, habe sich 1&1 Drillisch nur 70 gesichert. Der Preis: 1,1 Mrd. Euro. Das Unternehmen habe sich mehr erhofft, bekomme jedoch im Gegenzug beim Netzausbau ein paar Ausnahmeregeln. Trotzdem falle die 1&1 Drillisch-Aktie, das Jahrestief bei 25,90 Euro sei nicht mehr weit. Der Grund: Es bleibe nicht bei den 1,1 Mrd. an Kosten. Das Unternehmen müsse jetzt mit dem Auf- und Ausbau eines eigenen Netzes beginnen. Wie viel das kosten und wann sich das amortisieren werde, könne zurzeit niemand sagen.Aus technischer Sicht befinde sich die 1&1 Drillisch-Aktie im Abwärtstrend und das schon lange. Sollte die letzte Bastion, das Jahrestief bei 25,90 Euro, fallen, drohe eine Beschleunigung des Trends. Risikofreudige Anleger könnten deshalb auf fallende Kurse setzen, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.06.2019)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie:Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:27,36 EUR -2,56% (14.06.2019, 16:43)