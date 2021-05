Tradegate-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Als deutschlandweit einziger virtueller Netzbetreiber hat 1&1 Drillisch (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) über einen MBA MVNO Vertrag langfristig gesicherten Zugang zu bis zu 30 Prozent des Mobilfunknetzes von Telefónica Deutschland und kann dieses mit eigenen Produkten und Diensten nutzen. Damit hat 1&1 Drillisch eine Sonderstellung im deutschen Markt.



Mit rund 4,3 Mio. Breitband-Anschlüssen ist 1&1 Drillisch der größte alternative DSL-Anbieter in Deutschland. Die Qualität seiner Festnetz-Produkte wurde bereits mehrfach im Test des renommierten Fachmagazins connect ausgezeichnet. (Testsieg 2015/2017, 2. Platz 2016/2018).



Bei Festnetz-Anschlüssen greift 1&1 Drillisch auf Vorleister wie die Deutsche Telekom zurück und hat Zugriff auf das Glasfasernetz von 1&1 Versatel. So wird die so genannte "letzte Meile" bei VDSL/Vectoring (FTTC) primär über die Layer 2-Infrastruktur der Deutschen Telekom realisiert. Glasfaser-Anschlüsse bis in die Wohnung (FTTH) können durch die Kooperation mit City Carriern angeboten werden.



1&1 Drillisch deckt mit seinen unterschiedlichen Marken alle wichtigen Kundensegmente ab. Neben reinen Mobilfunk- und Breitband-Produkten bietet das Unternehmen seinen Kunden auch attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz - ergänzt um Produkte wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand oder IPTV.



Im Juni 2019 hat 1&1 Drillisch erfolgreich an der 5G-Auktion der Bundesnetzagentur teilgenommen und die notwendigen Frequenzen für den Aufbau eines leistungsfähigen Mobilfunknetzes ersteigert. (14.05.2021/ac/a/t)







Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Jost, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI).Der Umsatz sei in Q1/2021 um 3,5% auf 973,7 (Vj.: 940,7; Analystenerwartung: 960,5; Marktkonsens: 953,1) Mio. Euro geklettert. Das berichtete EBITDA sei sogar deutlich um 23,4% auf 202,3 (Vj.: 164,0) Mio. Euro gestiegen. Allerdings habe der Konzern hier auch von einem positiven Sonderertrag in Höhe von 34,4 Mio. Euro infolge der Einigung mit Telefónica Deutschland im Zusammenhang mit der Preiserhöhung für die Nutzung des Mobilfunknetzes durch 1&1 Drillisch profitiert. Ohne diesen Sondereffekt sei das EBITDA wie erwartet um 2,4% y/y auf 167,9 (Analystenerwartung: 169,6; Marktkonsens: 165,8) Mio. Euro gestiegen. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei bestätigt worden.Jost habe seine EPS-Prognosen für 2021 (1,97 (alt: 1,72) Euro) und für 2022 (1,73 (alt: 1,51) Euro) erhöht. Das Geschäftsmodell von 1&1 Drillisch sei seines Erachtens vergleichsweise krisenresistent bzw. dürfte das Unternehmen von der durch die Krise einhergehenden deutlich verstärkten Digitalisierung profitieren.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 0,05 Euro/Aktie) bestätigt Markus Jost, Analyst von Independent Research, sein "kaufen"-Rating für die 1&1 Drillisch-Aktie. Das Kursziel werde von 28 Euro auf 30 Euro erhöht. (Analyse vom 14.05.2021)