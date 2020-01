Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie:



22,64 EUR +1,52% (31.01.2020, 14:35)



22,60 EUR +0,89% (31.01.2020, 14:49)



DE0005545503



554550



DRI



1&1 Drillisch AG:



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Breitband und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online GmbH ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid-Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Breitband-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV). (31.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) unter die Lupe.Hohe Kosten für den Aufbau eines eigenen 5G-Netzes hätten die 1&1 Drillisch-Aktie in den vergangenen Monaten stark unter Druck gesetzt. Nach wie vor gehe die Angst um, dass sich der Telekomkonzern mit dem Aufstieg zum vierten großen Player im deutschen Mobilfunkmarkt übernehme. Doch es gebe Stimmen, die ein Ende des Abverkaufs ankündigen würden.2019 habe die 1&1 Drillisch 49 Prozent an Wert verloren und habe wegen des Kursverfalls sogar den MDAX verlassen müssen. Doch zumindest in der noch laufenden Woche zeichne sich nun ein deutlich positiveres Bild. Nachdem am Montag noch ein neues Mehrjahrestief bei 20,84 Euro erreicht worden sei, gehöre die Aktie seitdem zu den stärksten Werten im HDAX und habe rund zehn Prozent zugelegt.Weiterhin optimistisch zeige sich auch Analyst Simon Bentlage von Hauck & Aufhäuser. In Zeiten steigender Sorgen am Markt aufgrund des Coronavirus sei die 1&1 Drillisch eine attraktive Anlage. Der Experte habe sein Kaufvotum mit Kursziel 45 Euro bestätigt. Auf dem aktuellen Niveau sehe er damit Verdopplungspotenzial.Anleger sollten das Risiko deshalb nicht eingehen und weiter einen Bogen um die 1&1 Drillisch-Aktie machen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link