Tradegate-Aktienkurs 11880 Solutions-Aktie:

1,86 EUR (11.07.2019)



Xetra-Aktienkurs 11880 Solutions-Aktie:

1,86 EUR (11.07.2019)



ISIN 11880 Solutions-Aktie:

DE0005118806



WKN 11880 Solutions-Aktie:

511880



Ticker-Symbol 11880 Solutions-Aktie:

TGT



Kurzprofil 11880 Solutions AG:



Seit zwei Jahrzehnten stehen 11880* und 11880.com für schnelle und zuverlässige Ergebnisse bei der Suche nach Privatpersonen und lokalen und überregionalen Anbietern aller Branchen. Beide Marken gehören zur 11880 Solutions AG (ISIN: DE0005118806, WKN: 511880, Ticker-Symbol: TGT). Deutschlands zweitgrößte Telefonauskunft unter der Nummer 11880* bietet persönliche Unterstützung, während das Online-Branchenbuch 11880.com und die gleichnamige App gezielte Informationen liefern und direkt zu passenden Anbietern in der gewünschten Region vermitteln. Über Fachportale für eine Vielzahl von Branchen bringt 11880.com Verbraucher und Anbieter schnell und effizient zusammen. Weil kleine und mittelständische Unternehmen bei 11880.com ihre Kunden ohne Streuverluste erreichen, nutzen sie die Plattform und ihre Fachportale zur Vermarktung ihres Angebots.



Von einem Eintragsservice in den größten Suchmaschinen über professionelle Homepages bis hin zu Google-Kampagnen bietet das 11880.com-Portfolio eine Vielzahl von Produkten. Ergänzt wird das Online-Angebot um einen Sekretariatsservice, der insbesondere von Kleinunternehmen ohne Back Office genutzt wird. Mit der Metasuche werkenntdenbesten.de bietet die 11880 Solutions AG Unternehmern eine einzigartige Möglichkeit des effektiven Bewertungsmanagements. Sowohl die Telefonauskunft 11880* als auch die digitale Tochtergesellschaft 11880 Internet Services AG gehören zur börsennotierten Muttergesellschaft 11880 Solutions AG, deren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen beschäftigt 600 Mitarbeiter an insgesamt drei Standorten in Essen, Neubrandenburg und Rostock. (12.07.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - 11880 Solutions-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Im Januar dieses Jahres stellten wir unseren Lesern die Aktie der Essener 11880 Solutions AG (ISIN: DE0005118806, WKN: 511880, Ticker-Symbol: TGT) bei Kursen von rund einem Euro vor, so die Experten in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News".Ein perfekter Zeitpunkt, denn inzwischen liege für die Aktien ein Übernahmeangebot vor. Auf der diesjährigen Hauptversammlung (HV) im Juni habe sich Alleinvorstand Christian Maar mit dem positiven Start in das laufende Geschäftsjahr 2019 sehr zufrieden gezeigt. Auf Basis der eigenen Planungen werde für 2019 mit einem Umsatz innerhalb einer Bandbreite von 40,3 bis 47 Mio. Euro sowie einem positiven EBITDA zwischen 2 bis 4 Mio. Euro gerechnet. Nach den ersten drei Monaten habe das Unternehmen bereits einen Umsatz von 11,6 Mio. Euro und ein EBITDA von 0,8 Mio. Euro vorweisen können.Am Tag nach der HV habe die bislang mit gut 17% beteiligte united vertical media GmbH ein Übernahmeangebot für alle freien Aktionäre der 11880 Solutions AG zu einem Preis von 1,87 Euro je Aktie veröffentlicht. Hintergrund dieses Angebots sei der Erwerb von rund 27,98% des Grundkapitals von neun anderen Aktionären zu einem Preis von ebenfalls 1,87 Euro je Aktie zuvor. Damit halte die united vertical media GmbH bereits jetzt 45,41% des Grundkapitals der 11880.Wer nach dem Bericht im Januar in die Aktie investiert habe, stehe derzeit mit rund 85% im Plus. Doch das müsse es noch nicht gewesen sein. Immerhin verstehe sich der neue Großaktionär als branchenaffin und betreibe unter der Marke entscheider.com eine Vielzahl von vertikalen Branchenportalen. Das könnte sich für die 11880 Solutions AG auszahlen. Wer kein Risiko gehen wolle, steige mit dem Übernahmeangebot aus. Wer dagegen auf weitere Kurssteigerungen setzen möchte, bleibt dabei, zieht aber das Stopp-Loss-Limit zur Gewinnabsicherung auf 1,50 Euro nach, so die Experten in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News". Das neue mittelfristige Kursziel laute auf 3,00 Euro. (Ausgabe 07/2019)Börsenplätze 11880 Solutions-Aktie: