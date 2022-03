Börsenplätze Ørsted-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

114,85 EUR -3,24% (10.03.2022, 16:43)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (10.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Das Börsenjahr 2021 und der Jahresstart 2022 sei für Ørsted zum Vergessen gewesen. Bis zum Kriegsausbruch in der Ukraine habe sich das Papier des Offshore-Windpark-Spezialisten mehr als halbiert. Doch das Green-Tech-Comeback an der Börse habe für die Wende gesorgt. Nun habe Ørsted auch noch einen wegweisenden Deal mit dem Containerschiff-Riesen Maersk abgeschlossen.So entwickle Ørsted eine Power-to-X-Anlage an der US-Golfküste, um zwölf neue Methanol-betriebene Schiffe von Maersk zu betanken. Die beiden Konzerne hätten zudem eine Absichtserklärung über eine Rekord-Abnahmemenge von grünen Kraftstoffen in der maritimen Industrie unterzeichnet.Ende 2023 könnte die endgültige Investitionsentscheidung getroffen werden. Im zweiten Halbjahr 2025 solle das Projekt dann in Betrieb genommen werden. Mit 300.000 Tonnen E-Methanol sei es die größte jemals bekannt gegebene potenzielle Abnahmevereinbarung für grüne Kraftstoffe in der Schifffahrtsbranche. Ørsted steige damit gleichzeitig neu in den US-Markt für Power-to-X ein.Spekulative Anleger können nun wieder eine kleine Position bei der Ørsted-Aktie eingehen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link