Börsenplätze Ørsted-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

116,70 EUR -4,70% (09.03.2022, 12:15)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (09.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Es sei leicht zu erkennen, dass sich Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien seit dem Beginn des Krieges größtenteils deutliche Kursgewinne verzeichnet hätten. So habe sich z.B. das Papier des dänischen Offshore-Wind-Spezialisten Ørsted seit Kriegsbeginn um 30% verteuert.Die Aktien aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien hätten bereits auf die stark verbesserten Rahmenbedingungen und die zu erwartende Beschleunigung der Energiewende reagiert. Sei mit dem jüngsten Kurssprung aber schon die neue Situation eingepreist? Klare Antwort: nein, noch nicht einmal ansatzweise. Denn der gesamte Sektor habe schon vor Beginn des Krieges eine ausgedehnte und übertriebene Korrektur durchgemacht. Viele Aktien würden auch nach den jüngsten Kursgewinnen auf einem bemerkenswert niedrigen Niveau notieren und über ein entsprechend großes Kurspotenzial verfügen.Im Windsektor biete sich weiterhin Ørsted an. Trotz der zum Teil enormen Kursaufschläge sei die Aktie noch immer kaufenswert, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.03.2022) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link