Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

122,80 EUR +4,24% (16.06.2021, 22:26)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (17.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des dänischen Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) als Trading‑Tipp des Tages unter die Lupe.Seit dem Wochenende seien Greentech-Aktie wieder gefragt. Eine von ihnen sei Ørsted. Das Unternehmen wolle einer der größten Erneuerbare Energien-Konzerne weltweit werden. Bis 2030 habe man ein massives Investitionsprogramm auferlegt. Man kämpfe da gegen scheinbar übermächtige Gegner wie große Ölkonzerne, die sich umstellen müssten, und natürlich die etablierten Player. Das habe zumindest dafür gesorgt, dass die Aktie ein Doppeltief ausgebildet habe. Hier stünden Kurse von 117,55 Euro. Jetzt nehme die Aktie Schwung in Richtung 126/127 Euro. Sollte diese Hürde genommen werden, rückt bei der Ørsted-Aktie die 200-Tage-Linie bei knapp 140 Euro wieder in Vordergrund, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.06.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Ørsted-Aktie: