Börsenplätze Ørsted-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

126,00 EUR +1,33% (28.05.2021, 16:45)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (28.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Nach der Absichtserklärung mit POSCO in Südkorea habe Ørsted am Freitag die nächste Erfolgsmeldung geliefert. Am Megaprojekt Hornsea 2, welches nach der Fertigstellung im kommenden Jahr der größte Offshore-Windpark der Welt werden solle, sei die erste Turbine aufgestellt worden.Mit einem Volumen von 1,4 Gigawatt solle Hornsea 2 mehr als 1,3 Millionen Haushalte in Großbritannien mit Strom versorgen. Dazu würden 165 8-Megawatt-Turbinen von Siemens Gamesa installiert. "Ich bin unglaublich stolz auf die Art und Weise, wie unsere Teams in dieser schwierigen Zeit zusammengearbeitet haben, um sicherzustellen, dass unsere Installationspläne wie vorgesehen umgesetzt werden konnten", habe sich der für Hornsea 2 zuständige Ørsted-Manager Patrick Harnett zufrieden gezeigt.Mit dem Megaprojekt untermauere Ørsted seine führende Position bei Offshore-Windparks. Die erste Installation sei ein Meilenstein und zeige, dass der Konzern hier im Zeitplan liege. Die immer größeren Projekte auf hoher See würden gleichzeitig den technologischen Fortschritt bei Offshore-Wind untermauern. Die Technologie sei inzwischen mehr als konkurrenzfähig und verspreche aufgrund der starken und konstanten Windbedingungen auf dem Meer sowie dem verfügbaren Platz viel Zukunftspotenzial.Anleger bleiben an Bord, so Maximilian Völkl. "Der Aktionär" setzt auch im langfristig ausgerichteten Schlag-den-Buffett-Depot weiter auf steigende Kurse. (Analyse vom 28.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link