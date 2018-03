Mit deutlichem Abstand auf SAP folgt - ebenfalls wie im Vorjahr - Daimler mit 13,04 Mio. Euro. Am Ende des Vergütungsvergleichs findet sich der Vorstandsvorsitzende von RWE mit 2,82 Mio. Euro.



Top 3-Vergütungen Vorstandsvorsitzende DAX 2017 (Gesamtvergütung ):

SAP: 21,15 Mio. Euro

Daimler: 13,04 Mio. Euro

BASF: 10,96 Mio. Euro



Geringste 3 Vergütungen Vorstandsvorsitzende DAX 2017 (Gesamtvergütung):

Beiersdorf: 3,57 Mio. Euro

Pro7Sat.1: 3,47 Mio. Euro

RWE: 2,82 Mio. Euro



Abb. 1: Die höchsten und geringsten Gesamtvergütungen eines Vorstandsvorsitzenden im DAX für das Geschäftsjahr 2017 (DCGK-Zuflusstabelle, ganzjährig im Amt befindliche Vorstandsvorsitzende)



Neben dem Vergütungsrekord ist die Häufung von Vergütungen über 10 Mio. Euro in 2017 auffällig: Von den 15 DAX-Vorstandsvorsitzenden, die seit 2013 eine Vergütung über diesem Wert erzielten, sind fünf für das Geschäftsjahr 2017 ausgewiesen. Dazu zählen BASF, Daimler, SAP, Siemens und VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403).



Nach aktuellem Stand des Vergütungsausweises liegen diese Unternehmen damit deutlich über dem Durchschnitt der Bezüge europäischer CEOs (STOXX-Unternehmen: 6,67 Mio. Euro), aber immer noch - mit Ausnahme von SAP - unter dem US-Vergleichswert (Dow Jones: 14,36 Mio. Euro).



Investoren-Kritik wirkt: Verbesserte Darstellung von Pay for Performance



In der aktuellen Analyse folgen alle Unternehmen den DCGK-Empfehlungen zum Ausweis der Vergütungshöhen. Sie haben darüber hinaus auch deutliche Verbesserungen in der Darstellung ihrer Vergütungssysteme und hier insbesondere bei der Pay for Performance-Logik vorgenommen. Die Vergütungsberichte der DAX-Unternehmen sind mittlerweile klarer strukturiert, mehr denn je graphisch unterstützt und auch für internationale Leser, wie zum Beispiel Investoren, verständlicher.



"Gerade große internationale Investoren und Stimmrechtsberater hatten zuletzt sehr deutlich die Darstellung der Pay for Performance-Mechanik in den Vergütungsberichten kritisiert und diese Kritik auch sehr prominent in Hauptversammlungen vorgebracht", blickt hkp/// group Partnerin Regine Siepmann zurück. "Die Unternehmen haben die Signale gehört und entsprechende Änderungen vorgenommen. Das sollte sich auch in verbesserten Zustimmungsraten bei den "Say on Pay"-Beschlüssen zeigen", erklärt die Corporate Governance-Expertin. (23.03.2018/ac/a/m)







