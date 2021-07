Investitionen an der Börse können sich lohnen und zeigen sich mit einem Kursanstieg.

Veränderungen im Jahr 2021

Wieso sind Casino-Aktien heute so begehrt?

Online-Casino-Aktien, in die es sich zu investieren lohnt

Flutter Entertainment:



Im Jahr 2016 fusionierten Betfair und Paddy Power und Flutter Entertainment entstand. Übernommen von The Star Group gehören viele namhafte Glücksspielmarken, wie beispielsweise PokerStars in deren Portfolio. Mit einem exzellenten Ruf und einem hohen finanziellen Wert, ist das Investment in diese Plattform 2021 mehr als empfehlenswert.



Landbasierte Casinos, in die es sich zu investieren lohnt

Hilton Grand Vacations Inc.:



Als Betreiber zahlreicher Timeshare-Resorts inklusive Casinos ist Hilton Grand Vacations aus der Glücksspielbranche nicht wegzudenken. In Europa, Asien und Nordamerika gehört der Verkäufer von Ferienrechten, Resort Verwalter und Betreiber von Casino-Resorts zu den namhaften Unternehmen, in die es sich zu investieren lohnen kann.



MGM Resorts International:



Die Holdinggesellschaft MGM betreibt über verschiedene Tochtergesellschaften Casino-Resort und hat erst kürzlich ein Online-Casino in Pennsylvania eröffnen lassen. BetMGM, die Tochtergesellschaft setzt auf Sportwetten und Online-Gambling und das sehr erfolgreich. Das Unternehmen MGM selbst bietet Resorts mit Kongressen, Unterhaltung, Einzelhandel und Glücksspiel und ist damit sehr erfolgreich. Ein Investment, was auch 2021 im Auge zu halten ist.



Ein Ausblick auf 2021 - mit Fokus aufs Online-Gaming

Im Jahr 2020 konnte sich die Online-Casino Branche über ein immenses Wachstum freuen. Ob Evolution Gaming, William Hill oder GVC Holding, die Aktien der großen Gesellschaften haben zugelegt. Einer der Hauptgründe hierfür ist, dass aufgrund der Corona-Pandemie mehr Menschen zu Hause blieben und hier die virtuellen Spielmöglichkeiten für sich entdeckten.



Doch das ist nicht der Hauptgrund, denn Online-Casinos haben schon in den Vorjahren an Zuwachs gewonnen. Das Glücksspiel verlagert sich seit Jahren mehr und mehr in die Onlinewelt, doch ein dauerhafter Weitblick ist in einer schnelllebigen Gesellschaft nicht möglich.



Für das Jahr 2021 ist jedoch zu erwarten, dass sich auch hier die Investition in Online-Casino-Aktien lohnt, denn trotz der anstehenden und laufenden Lizenzvergabe in Deutschland, ist der Boom der Casino Welt nicht zurückgegangen. Zu berücksichtigen ist auch, dass im Jahr 2022 die Fußball-Weltmeisterschaft ansteht, ein Anlass, der zahlreiche Gambler wieder in die Online-Casinos zieht, denn Sportwetten sind mindestens so beliebt wie Gambling selbst.



Fazit: Glücksspiel bringt zweiseitig Glück

Online-Casinos sind für die meisten Menschen die erste Anlaufstelle, wenn sie ihr Glück herausfordern möchten. Ob per App oder am PC, die Möglichkeiten sind gut. Die dritte, große Möglichkeit ist jedoch das Investment in Aktien und es sieht alles danach aus, dass sich im Jahr 2021 der Besuch in der Spielhalle nicht nur als Spieler, sondern auch als Aktionär lohnt. Ein Markt, den findige Investoren definitiv im Auge behalten sollten, um den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg nicht zu verpassen. (28.07.2021/ac/a/m)









NetEnt blickt als Glücksspielanbieter auf rund 23 Jahre Erfahrung zurück und hat mit namhaften Anbietern zusammengearbeitet. Eines der größten Partnerschaftsnetzwerke im Hintergrund sorgt dafür, dass die Plattform eine hohe Wertigkeit hat und damit zu den bestdotierten Aktien-Anlagen gehört, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind.