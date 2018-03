Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (23.03.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Analystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) von 193 Euro auf 211 Euro.Der Herzogenauracher Konzern habe gestern mit der ersten Tranche des angekündigten Aktienrückkaufprogramms begonnen, so die Analystin einer heute veröffentlichten Studie. Demnach sollten bis Ende Dezember eigene Aktien in einem Volumen von bis zu 1 Mrd. Euro gekauft werden. Die Finanzierung der Rückkäufe erfolge v.a. aus dem freien Cashflow. Insgesamt sehe Cherdron das aktuell intakte Branchenumfeld und den anhaltenden Ausbau der Marktanteile u.a. auf den wichtigen Märkten in Nordamerika und China positiv. Begrüßenswert sei auch der stärkere Fokus auf die Verbesserung der Profitabilität. Als kritisch werte sie aber die nach wie vor schwache Entwicklung bei Reebok. In Verbindung mit dem aktuellen Bewertungsniveau sehe sie aktuell nur ein moderates Aufwärtspotenzial für die adidas-Aktie.Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die adidas-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 193 Euro auf 211 Euro angehoben. (Analyse vom 23.03.2018)Börsenplätze adidas-Aktie: