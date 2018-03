Die ad pepper media-Aktie ist weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 22.03.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze ad pepper media-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

3,74 EUR +1,91% (22.03.2018, 09:16)



Tradegate-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

3,76 EUR +2,73% (22.03.2018, 09:11)



ISIN ad pepper media-Aktie:

NL0000238145



WKN ad pepper media-Aktie:

940883



Ticker-Symbol ad pepper media-Aktie:

APM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol ad pepper media-Aktie:

ADPMF



Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) ist eine international tätige Online-Marketing Gruppe. Mit 10 Gesellschaften in 6 europäischen Ländern und den USA, entwickelt ad pepper media für Kunden wie British Airways, Burberry, CHRIST, DKV, Hertz, Galeria Kaufhof, Levi's oder Sony digitale Lösungen in mehr als 50 Ländern weltweit. Zur Gruppe gehören die Unternehmen ad pepper media (Lead-Generierung), ad agents (SEO, SEA), Globase (CRM-Technologie), mediasquares (Online-Vermarkter) und Webgains (Affiliate Marketing). (22.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) weiterhin kaufenswert."Vorstandswoche"-Favorit ad pepper media Group habe ein starkes Zahlenwerk für 2017 präsentiert. Nach vorläufigen Zahlen habe der Umsatz um über 23% auf ein Rekordniveau von fast 76 Mio. Euro expandiert. Alle drei Segmente des Unternehmens hätten neue Bestmarken erzielt. Bei ad agents sei der Umsatz um 44,5% auf 17,4 Mio. Euro geklettert. Das Segment ad pepper habe einen Umsatz von 6,8 Mio. Euro eingefahren oder fast 30% mehr als im Vorjahr. Webgains habe ein Plus von 17,1% auf über 51 Mio. Euro verzeichnet.Währungsbereinigt habe das Plus in diesem Geschäftsbereich sogar bei 22,8% gelegen. Die beste EBITDA-Marge erziele das Unternehmen mit über 14% im Segment ad pepper, gefolgt von ad agents mit über 7%. Die EBITDA-Marge bei Webgains habe 2017 über 2,5% betragen. Im Konzern betrage das EBITDA 2,2 Mio. Euro. Es sei das höchste EBITDA seit Bestehen der Gesellschaft. Das EBIT und EBT werde sich auf 1.8 Mio. Euro belaufen. Netto würden die Experten mit einem Gewinn von über 1,3 Mio. Euro rechnen. Entsprechend zufrieden zeige sich Firmenchef Jens Körner im Hintergrundgespräch. "2017 ist für uns sehr gut verlaufen. Wir haben unsere Prognose übertroffen und hatten ein starkes Schlussquartal. Alle 3 Segmente haben zum Wachstum beigetragen und entwickelten sich besser als der Markt."Das Geschäft mit den wichtigsten Kunden Samsung und Nike habe entweder verlängert oder ausgebaut werden können. Zudem hätten einzelne Segmente vermutlich davon profitiert, dass der eine oder andere Wettbewerber strauchele oder zu sehr mit sich selbst beschäftigt sei. Die positive Entwicklung setze sich 2018 fort. "Wir sind gut ins neue Jahr gestartet. Das Wachstum geht weiter." Es sei davon auszugehen, dass das Unternehmen den Umsatz in diesem Jahr erneut zweistellig steigere. Spätestens 2019 oder 2020 wolle Körner die Umsatzmarke von 100 Mio. Euro knacken.2017 habe die EBITDA-Marge im Konzern bei knapp 3% gelegen. Das sei natürlich zu wenig. Der CEO wolle die Marge mittelfristig auf bis zu 10% ausbauen. "Wir wollen unsere Margen deutlich steigern", so Körner. Eine Prognose für das EBITDA habe er für 2018 noch nicht nennen wollen. Die Experten würden davon ausgehen, dass das EBITDA 2018 die Marke von 3 Mio. Euro knacke. Den größten Hebel, die Rendite zu steigern, habe die Gruppe im Segment Webgains. Bisher seien die Margen noch recht dünn. Körner sehe das Potenzial, in allen drei Einheiten mit operativen Margen von mindestens 10% wirtschaften zu können. Im Bereich Webgains sei dazu allerdings ein Umsatz von 100 Mio. Euro notwendig. Das sollte erreichbar sein. Webgains sei weiterhin eines der am schnellst wachsenden Affiliate Marketing Netzwerke.Strategisch befinde sich das Unternehmen in einer idealen Position. Aktuell sei die Kasse mit gut 23 Mio. Euro gefüllt. Schulden seien Fehlanzeige. Hinzu kämen noch zwei Mio. Aktien im Eigenbesitz, die aktuell einen Wert von gut 7.5 Mio. Euro hätten. Insgesamt stünden ad pepper somit mehr als 30 Mio. Euro für Zukäufe zur Verfügung. "Wir schauen uns nach Akquisitionen um. Allerdings sind die Preise relativ hoch, und wir wollen keinen Inhaber reichmachen und diesem den vorzeitigen Ruhestand finanzieren. Strategisch stellt sich die Frage, ob wir nicht die Synergien zwischen unseren Gesellschaften stärker nutzen sollen", erkläre Körner.Alternativ könnte ad pepper auch die Minderheiten bei ad agents (Anteil: 60%) rauskaufen sowie bei der spanischen Tochter ad pepper media (Anteil: 65%). Die Nürnberger würden als Holding mit den drei Segmenten agieren. Die einzelnen Bereiche könnten daher auch verkauft werden. "Das ist für uns immer eine Option. Wir bekommen auch immer wieder Anfragen. Es herrscht jedoch kein Zwang, und wir haben derzeit keine Pläne dafür. Allerdings agieren wir opportunistisch, sofern der Preis stimmt." Ein potenzieller Interessent, zumindest für einen Bereich, könnte AWIN sein. AWIN sei aus den Affiliate-Unternehmen von Axel Springer und United Internet entstanden. Bekanntlich solle für AWIN ein Börsengang vorbereitet werden. In diesem Zusammenhang könnte ein Zukauf im Vorfeld des Börsengangs durchaus interessant sein. Körner habe sich dazu nicht äußern wollen."Vorstandswoche"-Entdeckung ad pepper habe sich großartig entwickelt. Im März 2016 hätten die Experten die Aktie bei Kursen von 1.50 Euro erstmals zum Kauf empfohlen. Es seien weitere Empfehlungen im Jahr 2017 zu Kursen von 2 und 2,50 Euro gefolgt. Zwischendurch habe das Papier die Marke von 4 Euro überschritten. Die Kursgewinne von mehr als 100% könnten sich sehen lassen. Seit ein paar Monaten konsolidiere die Aktie im Bereich von 3,75 Euro. Die Rally dürfte weitergehen. Erreiche Körner seine mittelfristigen Margenziele nur halbwegs, sei die Aktie unverändert sehr günstig bewertet. Komme es zu einem Börsengang von AWIN, könnte ad pepper sogar ganz erheblich ins Blickfeld von Investoren geraten.