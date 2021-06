Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Zillow Group Inc.:



Zillow Group, Inc. (ISIN: US98954M1018, WKN: A14NX6, Ticker-Symbol: 0ZG, NASDAQ Ticker-Symbol: ZG) besitzt und betreibt ein Portfolio von Immobilien- und wohnungsbezogenen Marken auf Mobiltelefonen und im Internet. Die Marken des Unternehmens konzentrieren sich auf alle Phasen des Lebenszyklus eines Eigenheims: Mieten, Kaufen, Verkaufen und Finanzieren. Das Unternehmen stellt Verbrauchern auch Daten zur Verfügung, die sie in der Umgebung von Häusern finden können, und verbindet sie mit den lokalen Fachleuten, um ihnen zu helfen.



Das Portfolio der Verbrauchermarken des Unternehmens umfasst die Immobilien- und Mietmarktplätze Zillow, Trulia, StreetEasy, HotPads, Naked Apartments und RealEstate.com. Darüber hinaus bietet die Zillow Group ein umfassendes Angebot an Marketing-Software und Technologielösungen zur Unterstützung von Immobilien-, Miet- und Hypothekenfachleuten. Das Unternehmen betreibt eine Reihe von Geschäftsmarken für Immobilien-, Miet- und Hypothekenfachleute, darunter Mortech, dotloop und Bridge Interactive. (04.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zillow-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Zillow Group Inc. (ISIN: US98954M1018, WKN: A14NX6, Ticker-Symbol: 0ZG, NASDAQ Ticker-Symbol: ZG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.AMC, GameStop oder Virgin Galactic seien mittlerweile auch jedem ein Begriff, der sich nicht durch r/wallstreetbets wühle. Die Aktie von Zillow, die in dieser Woche auf der Top-10-Liste der Bank of America mit den heißesten Reddit-Aktien aufgetaucht sei, dürfte dagegen vielen noch unbekannt sein - wohl auch den Lesern von r/wallstreetbets.Zillow habe sich auf die Fahne geschrieben, den Häuserkauf zu vereinfachen. Die Immobilienplattform bringe die beteiligten Parteien unter ein Dach und wolle damit die Kosten durch Maklerprovision, Grundbucheintragung oder Hypothekenfinanzierung senken.Das große Ziel: der One-Klick-Häuserkauf. Das breite Angebot des US-Konzerns umfasse bereits Online-Suche, Besichtigungen, Maklervermittlung, Hypothekenfinanzierung, Transaktionsabschluss, Renovierungen und sogar Umzugsdienstleistungen. Das Management sehe für 2021 damit alle Voraussetzungen erfüllt, um den gesamten Fokus des Unternehmens künftig auf den digitalisierten Häuserkauf auszurichten und hier zu skalieren.Im Kern des One-Klick-Häuserkaufs stehe das sogenannte iBuying. Denn Zillow werde selbst als Käufer und Verkäufer von Immobilien aktiv. Insgesamt habe Zillow im abgelaufenen Jahr 5.337 Häuser verkauft, was gemessen an den rund 5,6 Millionen, die in den USA veräußert worden seien, kaum ins Gewicht falle. Das eine Prozent, das durch Zillow direkt verkauft werde, könnte sich jedoch schnell vergrößern.Eine starke Story, die den Reddit-Nutzern anscheinend gefalle. Ein ausführlicher Post über die Zillow-Aktie habe 143 Upvotes und 78 Kommentare erhalten. Das Problem: Ansonsten habe sich keine Nachricht über die Zillow-Aktie auf r/wallstreetbets befunden. Die 50 Erwähnungen, welche das Papier in dem Ranking der Bank of America nach oben treibe, dürften wohl allesamt den 78 Kommentaren entsprungen sein.Mit deutlichem Abstand würden damit AMC Entertainment und GameStop die Favoriten der Reddit-Nutzer bleiben. Sicherlich könne man noch Virgin Galactic und Beyond Meat zu diesem Kreis hinzuzählen. Die im BofA-Ranking tiefer stehenden Aktien seien dagegen von geringer - ja von vernachlässigender - Relevanz.Die Aktie von Zillow bleibt eine spannende Langfrist-Story, die der "Aktionär" seit seiner Empfehlung in Ausgabe 09/2021 auf der Watchlist verfolgt. Aktuell sollten Anleger jedoch abwarten, bis die jüngste Abwärtsbewegung abgeklungen ist, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 04.06.2021)