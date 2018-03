Auf Sicht der kommenden sechs Monate dürften sich die Fundamentaldaten wieder deutlich aufhellen, insbesondere aufgrund einer höheren Nachfrage. Gleichzeitig sei die Angebotsseite hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dabei falle vor allem der Rückgang der Fördermenge in Venezuela ins Auge, welche seit Jahresbeginn um 250 Tsd. Barrel/Tag gefallen sei. Zwar war in den USA ein kräftiges Plus im Jahresvergleich zu beobachten, die Ausweitung blieb jedoch hinter dem von uns erwarteten Niveau zurück, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Damit dürfte sich der Lagerabbau in den kommenden Wochen weiter beschleunigen. In den USA dürfte der Wendepunkt bei der Lagerbestandsentwicklung, nach nur wenigen Wochen der Lageraufbauten, erreicht sein, da Raffinerien wieder verstärkt die Kapazitäten auslasten würden. Daher sei es in den vergangenen beiden Wochen zu einem Abbau der gesamten Petroleumvorräte von zusammen genommen 11,4 Mio. Barrel gekommen.



Auf der Produktionsseite dürfte die OPEC tatsächlich ihr Ende November 2017 bis Jahresende 2018 verlängertes Förderabkommen bis zum Ende durchziehen. Bisher gibt es keine Anzeichen seitens der OPEC dass man trotz Zielerreichung - alle unsere Lagerbestandsindikatoren deuten daraufhin, dass die OPEC ihr primäres Ziel, die Normalisierung der Öllagerbestände weltweit, erreicht hat - nicht vorzeitig aus dem Abkommen aussteigen möchte, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Im Gegenteil, Stimmen vonseiten der OPEC würden sogar offen darüber nachdenken, das Ausmaß der Normalisierung der Lagerbestände nicht mehr länger anhand des 5-Jahresdurchschnitts zu bewerten, sondern anhand des 7-Jahresdurchschnitts.



Nach dem neuen Maßstab wäre der "Rebalancing"-Prozess rund 2% vom Zielwert entfernt. Nach unseren Berechnungen dürfte das Normalniveau dann genau zur Jahresmitte erreicht sein, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Somit dürfte die Änderung des Bewertungsmaßstabs nicht mehr als ein rhetorisches Mittel sein, um ein Überschießen der Preise im Zuge der Verbesserung der Fundamentaldaten zu verhindern.



Ein weiterer preistreibender Faktor sei die mögliche Wiedereinführung von Sanktionen der USA gegen den Iran. US-Präsident habe in den vergangenen Tagen, unmittelbar vor dem Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammad bin-Salman seine Ablehnung gegenüber dem 2015 mit dem Iran geschlossenen Nukleardeal wiederholt. Ein Ausstieg aus dem Abkommen mit dem Iran dürfte mehrere Hunderttausend Barrel/Tag an Exporten gefährden, die den OECD Lagerabbau weiter beschleunigen sollten.



Daher sind die Analysten der HSH Nordbank AG aus fundamentaler Sicht weiterhin positiv bei Öl gestimmt.







Es gibt derzeit zahlreiche Gründe optimistisch hinsichtlich der Preisentwicklung bei Öl zu sein, so die Analysten der HSH Nordbank AG.In der kurzen Frist sprächen technische Indikatoren für eine Fortsetzung der in den vergangenen Tagen eingesetzten Rally, während mittelfristig saisonale Faktoren positiv stimmen würden. Langfristig - hier im Sinne von zwölf Monaten - sprächen vor allem das Vorhaben der OPEC, den Normalisierungsprozess der Öllagerbestände anhand des 7-Jahresdurchschnitts, statt wie bisher dem 5-Jahresdurchschnitt, zu bewerten, für höhere Preise. Auch dürfte die mögliche Wiedereinführung von Sanktionen gegenüber dem Iran eher langfristig wirken, da dies wohl nicht unmittelbar zu Produktionsausfällen führen sollte, aber zu einer Verlagerung der Handelsflüsse in Richtung Asien. Alle diese Faktoren kombiniert hätten zuletzt zu einem sichtbaren Preisanstieg an den globalen Ölmärkten geführt - Brent sei auf bis zu 69 US-Dollar/Barrel angestiegen.In der kurzen Frist würden die Ölmärkte vor allem von technischen Faktoren, wie dem Überschreiten des gleitenden 50-Tage Durchschnitts bei 66,9 US-Dollar/Barrel (Brent) Unterstützung erhalten. Die nächste Hürde sei die 70 US-Dollar-Marke, deren Überschreiten den Weg nach oben frei machen sollte.