Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturstimmung der Finanzexperten hat sich im Juli nicht weiter verbessert, so die Analysten der Nord LB.



Die ZEW-Konjunkturerwartungen seien leicht auf 59,3 Punkte zurückgegangen, während die aktuelle Lage nur minimal besser beurteilt werde. Der anfängliche Optimismus der Finanzexperten auf eine schnelle und lupenreine V-Erholung weiche offenbar einer etwas vorsichtigeren Einschätzung. Vor allem die neue Infektionswelle in mehreren US-Staaten werde offenbar auch an den Finanzmärkten mit wachsender Sorge gesehen. Die EZB werde diese Woche wohl noch nicht nachlegen, habe aber einige Themen auf dem Tisch liegen, um die Belastungen des Finanzsektors zu senken und den Kreditmotor am Laufen zu halten. (14.07.2020/ac/a/m)



