11:00 Uhr: Deutschland - ZEW-Indizes für Juli



- Konjunkturerwartungen. Erwartung: 60 Punkte/ Vorwert: 63,4 Punkte

- Einschätzung der aktuellen Lage. Erwartung: -65 Punkte/ Vorwert: -83,1 Punkte



14:30 Uhr: USA - VPI-Daten für Juni



- Gesamtinflation. Erwartung: 0,6%/ Vorwert: 0,1% (im Jahresvergleich)

- Kerninflation. Erwartung: 1,1%/ Vorwert: 1,2% (im Jahresvergleich)



22:40 Uhr: USA - API-Bericht zu Rohöllagerbeständen. Erwartung: +1 Mio. Barrel/ Vorwert: +2 Mio. Barrel



Wichtige US-Quartalsberichte:



- Citigroup (ISIN US1729674242/ WKN A1H92V) - vor Markteröffnung

- Delta Air Lines (ISIN US2473617023/ WKN A0MQV8) - vor der Marktöffnung

- J.P. Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) - vor der Marktöffnung

- Wells Fargo (ISIN US9497461015/ WKN 857949) - vor der Marktöffnung (14.07.2020/ac/a/m)





Die europäischen Aktienmärkte dürften nach der gestrigen großen Umkehr an der Wall Street tiefer eröffnen. Für heute stünden einige interessante Veröffentlichungen an, darunter die ZEW-Konjunkturerwartungen und die Inflationsdaten aus den USA. Allerdings dürften heute die Quartalsberichte großer US-Banken im Fokus stehen, da sie zeigen würden, wie die US-Kreditgeber in dem Niedrigzinsumfeld abgeschnitten hätten und ob sie weiterhin hohe Rückstellungen für Kreditausfälle bilden würden.Der BIP-Bericht aus Großbritannien für Mai sei um 8:00 Uhr veröffentlicht worden. Die Daten hätten einen Anstieg um 1,8% im Monatsvergleich gegenüber einem erwarteten Anstieg um 5,5% gezeigt. Der vorherige Wert sei von -20,4% auf -20,3% im Monatsvergleich nach oben angepasst worden. GBP/USD weise heute dennoch keine große Veränderung auf.