Die wichtigsten Quartalsberichte dieser Woche:



Dienstag



- Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332)

- Bank of New York Mellon (ISIN US0640581007/ WKN A0MVKA)



Mittwoch



- Bank of America (ISIN US0605051046/ WKN 858388)

- Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836)

- Procter & Gamble (ISIN US7427181091/ WKN 852062)

- Unitedhealth-Gruppe (ISIN US91324P1021/ WKN 869561)



Donnerstag



- Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) - Donnerstag

- Travelers (ISIN US89417E1091/ WKN A0MLX4) - Donnerstag (17.01.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Wirtschaftskalender von XTB:Die europäischen Index-Futures würden auf eine höhere Eröffnung der Kassasitzung in Europa hindeuten. Der Optimismus, der heute im asiatischen Handel vorgeherrscht habe, setze sich auch am europäischen Vormittag fort. Zu beachten sei, dass die Liquidität an den weltweiten Märkten heute etwas geringer sein könnte, da die Händler in den Vereinigten Staaten wegen des Martin Luther King Day frei haben würden. Die US-Aktien- und Anleihemärkte seien heute geschlossen. Der Handel mit US-Futures werde verkürzt sein.Der Wirtschaftskalender für heute enthalte nur zweitrangige Veröffentlichungen. Den Anlegern würden zwar einige Daten aus Italien, Polen und Kanada angeboten, doch würden diese nur selten große Bewegungen am Markt auslösen.10:00 Uhr: Italien - VPI für Dezember (endgültig). Erste Veröffentlichung: 3,9% im Jahresvergleich14:00 Uhr: Polen - Kerninflation für Dezember. Erwartung: 5,3/ Vorwert: 4,7% (im Jahresvergleich)14:30 Uhr: Kanada - Industrieumsätze für November. Erwartung: 3,1%/ Vorwert: 4,3% (im Monatsvergleich)VOLX - Handel bis 17:30 UhrUS100, US500, US30, US2000, TNOTE, LSGASOIL - Handel bis 19:00 UhrGOLD, SILVER, PLATINUM, PALLADIUM - Handel bis 20:15 UhrGASOLINE, NATGAS, OIL.WTI - Handel bis 20:30 Uhr