Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

2,432 EUR +4,15% (13.07.2020, 12:15)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

2,396 EUR -0,17% (13.07.2020, 12:30)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (13.07.2020/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der Bilanzskandal beim Aschheimer Konzern entwickele sich mehr und mehr zum Politikum. Neben der Frage, wie es überhaupt so weit habe kommen können, gehe es mittlerweile auch um die Verbindungen von Ex-Wirecard-Chef Markus Braun zur Bundesregierung und die sollten offenbar geheim bleiben. Wie u.a. die "Financial Times" berichte, habe der mittlerweile zurückgetretene Vorstandschef im letzten Jahr mindestens zweimal mit Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, gesprochen. Worum es dabei gegangen sei, das wolle die Bundesregierung jedoch nicht verraten, wie aus der Antwort auf eine Bundestagsanfrage der Grünen und Linken hervorgehe. Der Grund: Es bestünden "Geheimschutzinteressen", zitiere die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) aus der Antwort des Ministeriums vom 10. Juli. Das Ministerium habe dem Bundestag angekündigt, weitere Angaben zu dem Gespräch würden mit der Einstufung "VS-Vertraulich" an die parlamentarische Geheimschutzstelle übersandt, heiße es in dem Bericht weiter.Die Bundesregierung wolle den Bundestag laut SZ "zügig und detailliert" informieren. Man arbeite an einer "umfassenden Aufklärung und Analyse der Vorkommnisse rund um die Wirecard AG". Grüne und Linke wollten notfalls auch einen Untersuchungsausschluss zur Aufklärung des Bilanzskandals anstreben. Brisant: Jörg Kukies sei nicht nur Staatssekretär, sondern auch Verwaltungsratschef der Finanzaufsicht BaFin. Und die stehe ohnehin in der Kritik, Warnsignale bei Wirecard viel zu lang ignoriert und dem Unternehmen mit dem zwischenzeitlichen Leerverkaufsverbot im vergangenen Jahr sogar aktiv geholfen zu haben, anstatt ihrer Kontrollfunktion nachzukommen. Die "Bürgerbewegung Finanzwende" fordere daher strukturelle und personelle Konsequenzen bei der BaFin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: