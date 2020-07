Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

2,394 EUR -1,80% (14.07.2020, 09:37)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

2,3355 EUR -1,04% (14.07.2020, 09:52)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (14.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Kaum ein Tag vergehe, an dem nicht neue Details zum Bilanzskandal beim Aschheimer Konzern ans Licht kämen - und aktuell auch ein schlimmer Verdacht: Laut Medienberichten sollten Insider bereits lange vorher über den drohenden Kollaps informiert gewesen sein und womöglich sogar davon profitiert haben. In diesem Zusammenhang beschäftige die Ermittler nach Informationen des "Handelsblatts" mittlerweile auch ein Eintrag in einem Online-Forum. Am 10. Juni - also bereits acht Tage bevor Wirecard statt eines testierten Jahresberichts die Meldung veröffentlicht habe, dass Nachweise über 1,9 Mrd. Euro auf Treuhandkonten gefälscht seien - habe ein anonymer Nutzer in einem großen deutschen Börsen-Forum geschrieben: "Ich möchte hier vollkommen wertfrei und neutral darauf aufmerksam machen, dass E&Y nicht uneingeschränkt testieren wird."Die Wirecard-Geschäftsführung habe keine erforderlichen Nachweise erbracht, woher erhebliche Summen als Sicherheiten auf Treuhandkonten stammen würden und Mitarbeiter hätten die Information weitergegeben, heiße es darin weiter. "Woher ich diese Kenntnis habe, bleibt mir überlassen. Näheres wird am 18.06.2020 bekanntgegeben."Am 18. Juni sei exakt dieser Fall eingetreten und damit das Ende des deutschen Zahlungsabwicklers. Ein Zufall scheine schwer vorstellbar: Zu konkret seien die Informationen und Formulierungen. Laut der Zeitung beschäftige der Beitrag inzwischen auch die Finanzaufsicht BaFin und die Staatsanwaltschaft München. Der Verdacht: Wenn diese Informationen vorab in einem Online-Forum kursiert seien, könnten sie ebenso an institutionelle Anleger und Shortseller durchgestochen worden sein. "Das Agieren mancher professioneller Anleger, der rechtzeitige Ausstieg großer Partner und gut informierte Stimmen aus dem Konzern lassen viele an der Variante des völlig überraschenden Absturzes zweifeln", fasse das "Handelsblatt" zusammen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: