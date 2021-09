Franz wolle zwar noch nicht vom Tod der Großstädte sprechen. Er glaube allerdings, dass der Höhepunkt der Bevölkerungsdichte in Städten wie Chicago oder New York erreicht sei.



Viele Sektoren würden davon profitieren, wenn der Trend zur Deurbanisierung anhalte. Darunter seien Bereiche wie Privatreisen und Freizeit, Technologie und Kommunikation, Cloud Computing sowie die Heimwerker- und Wohnimmobilienindustrie. "Veränderungen im Verbraucherverhalten bedeuten, dass diese Trends dauerhaft sein könnten, selbst wenn wir mehrere Tage in der Woche ins Büro zurückkehren", so Franz. So hätten beispielsweise Baumärkte davon profitiert, dass mehr Menschen neue und bestehende Häuser in den Vorstädten gekauft hätten. Unternehmen wie Peloton und Nike hätten hingegen durch den Trend zum Heimsport Auftrieb erhalten.



Auf der anderen Seite seien Gewerbeimmobilien einer der am stärksten betroffenen Sektoren: "Die Aussichten bleiben, gelinde gesagt, schwierig", so Franz. Die Leerstandsquote bei Bürogebäuden sei im zweiten Quartal 2021 landesweit auf über 17 Prozent gestiegen. Im ersten Quartal 2020 - bevor die Wirtschaft durch die von der Regierung verhängten Verbote praktisch zum Stillstand gekommen sei - habe diese noch bei rund 13 Prozent gelegen. Bei den gewerblichen Immobilienkrediten sei es dagegen nicht zu den Notlagen oder Totalausfällen gekommen, die die Anleger vielleicht erwartet hätten. Dies sei vor allem auf die staatlichen Konjunkturprogramme zurückzuführen, die kleinen und mittleren Unternehmen geholfen hätten, ihren Miet- und Lohnverpflichtungen nachzukommen. "Im Moment befinden wir uns in einer Warteschleife, weil die staatliche Unterstützung so stark war", stelle Franz fest, "aber ich denke, dass sich das bis 2022 wesentlich zum Schlechteren ändern könnte."



In der Immobilienbranche gäbe es eine große Diskrepanz zwischen den Teilsektoren, die in Mitleidenschaft gezogen worden seien - zum Beispiel Büro, Einzelhandel und Hotels - und anderen, die sich erholt hätten, als sich die Wirtschaft und die Aktienmärkte vom Abschwung regeneriert hätten. Dazu hätten demnach die Kategorien Lager, Industrie und Wohnen gehört.



"Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Urbanisierung Staaten wie New York und Kalifornien unter Druck setzt", so Franz. "Diese haben sich auf eine sehr hohe Steuerbasis wohlhabender Menschen in Manhattan, Los Angeles und San Francisco verlassen. Das könnte zu einer großen Herausforderung für Staaten werden, die vom Konzept der Megastädte enorm profitiert haben."



Franz gehe allerdings davon aus, dass sich die großen städtischen Zentren anpassen und schließlich auch in einer Post-COVID-Umgebung florieren würden: "Großstädte sind widerstandsfähig und sie haben eine lange Tradition, sich von schwierigen Zeiten zu erholen."





