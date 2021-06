München (www.aktiencheck.de) - Kommende Woche steht eine Reihe von Stimmungsdaten auf der Basis von Umfragen auf der Makro-Agenda, so die Experten von Merck Finck a Quintet Private Bank.In Sachen Verbrauchervertrauen komme am Dienstag das für die Eurozone im Juni und am Freitag sowohl die Ergebnisse der GfK-Befragungen zum Konsumklima in Deutschland als auch in Großbritannien.In den USA stehe zudem am Donnerstag die dritte Schätzung des Bruttoinlandsprodukts im Startquartal 2021 inklusive Details auf der Agenda, bevor am Freitag Einkommens- und Konsumdaten sowie Kerninflationszahlen für den Mai zusammen mit dem finalen Michigan-Verbrauchervertrauen für Juni die Woche abschließen würden. Und während in Japan der Fokus ebenfalls auf Einkaufsmanagerindices (Dienstag) liege, stünden in China die Industriegewinne am Sonntag im Fokus. (18.06.2021/ac/a/m)