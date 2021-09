Börsenplätze Westwing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Westwing-Aktie:

36,24 EUR -0,28% (23.09.2021, 16:12)



XETRA-Aktienkurs Westwing-Aktie:

36,30 EUR -0,82% (23.09.2021, 16:09)



ISIN Westwing-Aktie:

DE000A2N4H07



WKN Westwing-Aktie:

A2N4H0



Ticker-Symbol Westwing-Aktie:

WEW



Kurzprofil Westwing Group AG:



Die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) mit dem Hauptsitz in München ist der führende Onlinehändler für Möbel und Wohnaccessoires in Europa. Westwing erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 220 Mio. Euro. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist in elf europäischen Ländern aktiv. (23.09.2021/ac/a/nw)





München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP verringert Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der Westwing Group AG moderat:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Marshall Wace LLP treten den Rückzug aus ihren Short-Aktivitäten in den Aktien des Online-Möbelhändlers Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) an.Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP ist am 22.09.2021 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,50% auf 0,48% der Westwing-Aktien gekürzt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Westwing-Aktien:0,48% Marshall Wace LLP (22.09.2021)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 0,98% der Westwing-Aktien.