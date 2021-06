Die USA hätten diesen Weg bereits eingeschlagen: Die geplanten Konjunkturpakete in Höhe von mehr als 6.000 Milliarden US-Dollar würden fast 30 Prozent des US-Bruttoinlandsprodukts entsprechen. Joe Biden habe zudem einen Vorschlag für eine weltweite Mindeststeuer von 15 Prozent für multinationale Unternehmen eingebracht - die Mitglieder des G7-Gipfels Anfang Juni in London hätten diesen Schritt bereits beschlossen. Die G20-Staaten würden darüber auf ihrem Gipfeltreffen Anfang Juli in Venedig abstimmen.



Die Länder der Eurozone würden noch zögern, denselben Weg wie die USA zu gehen. Wie so oft bestünden große Divergenzen zwischen Deutschland und den südeuropäischen Ländern, insbesondere Frankreich. Das habe natürlich auch mit der großen Kluft in der Finanzlage zutun, die den Handlungsspielraum deutlich beeinflusse. Frankreichs Schulden würden rund 120 Prozent des BIP betragen, in Deutschland liege die Marke nur bei 75 Prozent.



Die Zentralbanken würden in dem Prozess der Staatsschuldensanierung so oder so eine entscheidende Rolle spielen. Sie könnten einen Anstieg der Inflation tolerieren und die realen Zinssätze im negativen Bereich belassen. Das würde den Staatshaushalten zugutekommen. Die Renditen der Anleiheinvestoren würden dann jedoch völlig untergraben. Ein längeres Festhalten an der sehr lockeren Geldpolitik - niedrige Zinsen und die Fortsetzung der Wertpapieraufkaufprogramme - würde einer Form der Zinskurvensteuerung gleichkommen. Ein Phänomen, das es in Phasen hoher Verschuldung bereits in der Vergangenheit gegeben habe.



Die Frage nach Unabhängigkeit und Mandat der Zentralbanken sei schon oft gestellt worden und werde wohl auch in den kommenden Monaten eine der größten Sorgen der Märkte sein. Die Märkte hätten solche Szenarien bereits berücksichtigt. Der erneute Ansturm auf Sachwerte und Kryptowährungen überrasche daher nicht. (30.06.2021/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Weltweit sind die Schuldenberge durch Corona noch einmal stark gewachsen. Welche Wege führen aus der Schuldenfalle? Antworten geben Jean-Marie Mercadal, Head of Investment Strategies, und Eric Bertrand, Chief Investment Officer bei OFI Asset Management.In puncto staatlicher Ausgaben habe ein Umdenken stattgefunden - angetrieben durch die neue US-Regierung. In Anbetracht der Höhe der Staatsverschuldung müssten die Regierungen neue Wege einschlagen. Die Verschuldungsquoten im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt seien inzwischen viel zu hoch für eine "simple" Sparrunde. In anderen Worten: Es würde viel zu lange dauern, um zu akzeptablen Verhältnissen zurückzukehren, insbesondere bei dem derzeitigen aufgeheizten sozialen Klima in vielen Ländern.