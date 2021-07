XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

151,70 EUR +2,03% (12.07.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

184,38 USD +4,15% (12.07.2021, 22:10)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE-Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (13.07.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktie kann kräftig steigen - ChartanalyseDie Aktie des Unterhaltungskonzerns Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) markierte am 8. März 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 203,02, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach diesem Hoch habe eine Korrekturbewegung eingesetzt, die am 19. Mai zu einem Tief bei 167,09 USD geführt habe. Der Wert habe sich am 8. Juli diesem Tief noch einmal angenähert, sei aber knapp darüber nach oben abgedreht. Gestern habe er den Abwärtstrend seit März 2021 und die Widerstandszone zwischen 178,86 USD und 181,53 USD durchbrochen.Mit dem gestrigen Anstieg könnte die Konsolidierung seit März 2021 zu Ende gegangen sein. Die Aktie von Walt Disney könnte in den nächsten Tagen und Wochen deutlich zulegen und in Richtung Allzeithoch ansteigen. Ein Rücksetzer auf den gebrochenen Abwärtstrend bei heute 176,30 USD müsse allerdings einkalkuliert werden. Sollte der Wert allerdings wieder in diesen Trend abfallen, dann wäre mit einem Rückfall auf den EMA 200 bei 168,33 USD zu rechnen. (Analyse vom 13.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:155,60 EUR -0,15% (13.07.2021, 09:13)