Kurzprofil Wacker Neuson SE:



Die Wacker Neuson Group (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC,

NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF) ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über

50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender

Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden

weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote

sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung.



Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und

Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem

Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen,

der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der

Konzern erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von 1,71 Mrd. Euro und beschäftigt über 6.000

Mitarbeiter weltweit. Die Aktie der Wacker Neuson SE wird im regulierten Markt (Prime

Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im SDAX der Deutschen Börse

gelistet. (13.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wacker Neuson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellenAktienanalyse die Aktie des Baumaschinenspezialisten Wacker Neuson SE (ISIN:DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF)unter die Lupe.Wacker Neuson arbeite am Comeback. Trotz der schwierigen Lage würden Analysten derAktie des Herstellers von Baugeräten und Kompaktmaschinen noch einiges anAufwärtspotenzial attestieren. Würden die Analysten recht behalten und sei die Talsohlebereits durchschritten, könnte das Papier aus seinem Abwärtstrend ausbrechen. Und heutekönnte dazu der Startschuss fallen. Erweise sich der Sprung über die 200-Tage-Line beiaktuell 13,93 Euro und den horizontlen Widerstand als nachhaltig, würde die WackerNeuson-Aktie ein prozyklisches Kaufsignal generieren. Das erste Ziel wäre dann derBereich zwischen 17 und 18 Euro. Risikobewusste Anleger könnten weiter einen Fuß in dieTür setzen und eine erste Position bei dem Baumaschinenhersteller aufbauen, so MichaelSchröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analysevom 13.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:14,74 EUR +7,43% (13.07.2020, 15:11)Tradegate-Aktienkurs Wacker Neuson-Aktie:14,75 EUR +7,66% (13.07.2020, 15:25)