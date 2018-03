Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Wochen gönnte sich der Ölpreis eine Atempause als Reaktion auf die dynamischen Kursgewinne von Mitte 2017 bis Ende Januar 2018, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die weiße Kerze der aktuellen Woche liefere einen Hinweis, dass die Phase des Luftholens möglicherweise zu Ende gehe. Zuvor habe das "schwarze Gold" die wichtige horizontale Haltezone bei rund 60 USD verteidigen können. Diese Entwicklung würden die Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Wochen (akt. bei 55,52/55,02 USD) mit einem positiven Schnittmuster quittieren. Neben diesem Indikatorensignal dürfte auch die an dieser Stelle mehrfach thematisierte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation den Ölpreis antreiben. Während das Hoch von Ende Januar bei 66,66 USD ein erstes Etappenziel markiere, lasse sich das kalkulatorische Anschlusspotenzial aus der unteren Umkehr sogar auf rund 74 USD taxieren. Dieses Level harmoniere bestens mit dem Jahrestief 2011 (74,95 USD). Als Absicherung auf der Unterseite biete sich indes das Tief von Anfang Februar bei 58,02 USD an. Per Saldo befinde sich der Ölpreis in einem intakten Aufwärtstrend und das o. g. S-K-S-Muster sorge weiterhin für Rückenwind. (23.03.2018/ac/a/m)





