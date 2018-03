Börsenplätze Vita 34-Aktie:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) mit Sitz in Leipzig ist die größte und erfahrenste Stammzellbank im deutschsprachigen Raum. Das 1997 gegründete Unternehmen ist Spezialist für die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und -gewebe zur medizinischen Vorsorge sowie für die Herstellung von Stammzelltransplantaten aus Nabelschnurblut. Gegenwärtig wird das Nabelschnurblut und -gewebe von rund 150.000 Kindern aus Deutschland und weiteren europäischen sowie außereuropäischen Ländern bei Vita 34 gelagert. Mit bereits 30 Anwendungen von zuvor im eigenen Kryolager aufbewahrten und für die medizinische Therapie hochwertig aufbereiteten Stammzelldepots kann Vita 34 die große Qualität ihrer Stammzellpräparate eindrucksvoll bestätigen. (22.03.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 werde am 28. März den Geschäftsbericht für 2017 vorlegen. Der Analyst gehe davon aus, dass die Jahresziele vollumfänglich erreicht worden seien und das Unternehmen einen positiven Ausblick für 2018 kommunizieren werde.Die Integration der bereits seit Ende Juni 2017 vollkonsolidierten Seracell Pharma AG habe Vita 34 schnell und erfolgreich abgeschlossen. Für Q4 2017 erwarte der Analyst daher einen signifikanten Umsatzanstieg (+30,4% yoy) auf 5,5 Mio. Euro sowie eine überproportionale Ergebnisentwicklung, da nahezu alle Sonderkosten, die mit der Akquisition und Integration verbunden seien, bereits in Q2 2017 angefallen seien (EBITDA Q4 2017e: 0,9 Mio. Euro; +40,5% yoy). Für 2018 rechne er insgesamt mit einem positiven Ausblick, der zudem durch den erstmalig vollen Umsatz- und Ergebniseffekt aus der Seracell-Übernahme begünstigt werde (2018e: Umsatz +33,9%; EBITDA +151,5%).Darüber hinaus dürfte die jüngst erhaltene FACT-Akkreditierung, die Vita 34 vergangene Woche verkündet habe, das internationale Wachstum beschleunigen. Das Zertifikat der Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (FACT) bestätige, dass Vita 34 in ihrer Tätigkeit als Stammzellbank höchste Qualitätsstandards erfülle. Damit habe das Unternehmen einen umfangreichen Zertifizierungsprozess erfolgreich durchlaufen. Durch die Akkreditierung dürfte die ohnehin äußerst starke Wettbewerbsposition weiter zunehmen und es Vita 34 somit gelingen, das internationale Geschäft mittelfristig schneller auszuweiten.Vita 34 dürfte mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts kommende Woche die Erwartungen des Analysten an das abgelaufenen Jahr erfüllen und einen positiven Ausblick für 2018 geben. Auf dem aktuellen Niveau sehe er jedoch den Großteil der positiven Entwicklung bereits im Kurs eskomptiert. Nach Anpassung seiner Prognosen und Fortschreibung des DCF-Modells ergebe sich ein neues Kursziel von 14,00 Euro (zuvor: 12,00 Euro).Aufgrund der guten Performance der letzten Monate (12M: +138%) lautet das neue Rating für die Vita 34-Aktie "halten", so Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG. (Analyse vom 22.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link